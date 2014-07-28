"المشاغب" هزازي ينضم إلى صفوف العروبة السعودي

وقعت إدارة نادي العروبة السعودي، مع المدافع إبراهيم هزازي، لاعب اتحاد جدة السابق، ولمدة موسم واحد، ليمثل الفريق الكروي الأول، فيما تمت مراسم التوقيع مساء الأحد بحضور عبدالله الحمدان وكيل أعمال اللاعب، بجانب مساعد ندا قائد الفريق.

وسيكون فريق العروبة، المحطة الرابعة لصاحب الـ30 عاماً، حيث نشأ كروياً بنادي الأهلي السعودي وأمضى به سنوات طويلة، قبل أن ينتقل في شهر أبريل عام 2012 إلى فريق اتحاد جدة بعد خلافات إدارية خضراء، ولعب لنادي الاتحاد حتى قبل نهاية موسم 2013، حيث أبلغته الإدارة الصفراء بمنحه إجازة حتى نهاية الموسم، لينتقل بعدها إلى الاتفاق.

وعرف عن هزازي مشاكله داخل المستطيل الأخضر، ويعتبره مراقبون لاعباً مشاكساً، بسبب حوادث كثيرة وقعت مع عبدالله الزوري مدافع الهلال، ومنصور الحربي مدافع الأهلي، قبل أن يتحدث منسوبو جمعية خيرية عن اعتداء اللاعب على أحد الأطفال - وهو ما نفاه اللاعب لاحقاً - قبل أن يفض عقده مع الاتفاق الموسم الفائت.

ويحاول نادي العروبة تدعيم الفريق بصفقات جيدة، حيث جلب عبده برناوي وتركي السفياني وعلي الزبيدي وعدي عمرو ووليد الجيزاني، من أجل استمرار الفريق بالدرجة الممتازة موسماً إضافياً.