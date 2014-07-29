السعودية.. 51 حكماً إلى تركيا من أجل الموسم الجديد

المصدر: الرياض - د ب أ

يغادر 51 حكما سعوديا إلى تركيا يوم الخميس لإقامة المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد من مسابقتي دوري المحترفين ودوري ركاء السعوديين لكرة القدم.

ويمتد المعسكر حتى الـ13 من شهر أغسطس المقبل ويشارك فيه 26 حكما ميدانيا و25 مساعد حكم، تحت إشراف عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم .

وتضم البعثة حكام الساحة: مرعي العواجي وعبدالعزيز الفنيطل وخالد صلوي ومحمد القرني وخالد الطريس وعبدالرحمن السلطان ونايف المريخي وعبدالرحمن العمري وعبدالرحمن المالكي وحسيم أبو شاهين، وخالد السناني وفيصل البلوي.

وتضم البعثة كذلك فهد العريني وعبدالرحمن الأحمري وفهد المرداسي ومحمد النحيت وصالح الهذلول وتركي الخضير ومشاري المشاري وأحمد الرميخاني. ومحمد الهويش وشكري الحنفوش وعبدالرحمن الشهري وماجد الشمراني ويحيى هزازي وفيحان السهلي.

أما الحكام المساعدون، فهم: عبدالعزيز الأسمري وعبدالله الشلوي وأحمد فقيهي ونواف العتيبي وفيصل القحطاني وبدر الشمراني وفهد العمري وهشام الرفاعي ومحمد العرمطي. وحزام العمري وناصر الفايدي ومحمد العبكري وماجد الناصر ومحمد الشهري وعبدالرحيم الشمري وياسر السلطان وعمر الجمل وخلف المهنا وناصر مظفر ويحيى المعتق وعبدالله الأحمري وماجد الشهري وعبدالله معافا وعلي القرني وراشد السهلي.