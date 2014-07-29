الشباب السعودي: انتقال هزازي إلى النصر.. شائعة

المصدر: الرياض - د ب أ

نفت إدارة نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت عن انتقال مهاجم الفريق نايف هزازي إلى فريق النصر حامل لقب الدوري السعودي لكرة.

ونفى المتحدث الرسمي لإدارة الشباب خالد النويصر خبر رحيل هزازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أن اللاعب باقٍ مع ناديه.

وكان هزازي تعرض منتصف الموسم الماضي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب والمنافسات لمدة قاربت ستة أشهر، وانتظم اللاعب بعدها في برنامج تأهيلي للعودة سريعاً إلى صفوف فريقه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه أنصار الشباب مواجهة كأس السوبر السعودية التي تجمعه مع النصر في السابع من شهر أغسطس المقبل.