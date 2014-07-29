النصر يقترب من الدولي البرازيلي جوناس

تعلن إدارة النصر السعودي، الليلة، عن تعاقدها مع البرازيلي جوناس أوليفيرا، مهاجم فريق فالنسيا الإسباني، وذلك بعد اتفاقها مع اللاعب وناديه الأيام الفائتة، فيما تقدّر الصفقة بقرابة 14 مليون يورو.

ويبلغ جوناس جونافليز من العمر 30 عاماً، حيث إنه من مواليد الأول من شهر أبريل عام 1984، فيما يعتبر لاعبا دوليا بالمنتخب البرازيلي.

وخلال ثلاثة مواسم، أحرز جوناس مع فرقة الخفافيش 35 هدفاً بمسابقة الليغا الإسبانية، وخمسة أهداف بكأس ملك إسبانيا، وعشرة أهداف ضمن المسابقات الأوروبية التي شهدت له عام 2011 بتسجيل ثاني أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ليفركوزن الألماني عند عشرة ثوان وخمسة أجزاء من الثانية.

خاض أوليفيرا حياة كروية شاقة، حيث لعب لنادي غواراني البرازيلي عام 2004، ثم انتقل إلى مواطنه سانتوس، ومر بعدها بمحطتي غريمو وبورتيغيزا.

في عام 2009 خاض جوناس مع غريمو مباراة ضمن كأس ليبرتادورس وأضاع أمام مرمى بوياكا تشيكو الكولومبي ثلاث فرص محققة، ووصفته لاحقا مجلة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بصاحب أسوء قدم في العالم.

وبعد انضمام جوناس، يغلق نادي النصر، ملف اللاعبين الأجانب إثر تمديد التعاقد مع البحريني محمد حسين، والبولندي أدريان ميرزيفسكي، والبرازيلي الآخر ماركينيوس جابرييل.