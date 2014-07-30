أحمد الراشد: انتظروا الفتح الموسم المقبل

أكد أحمد الراشد، المشرف العام على كرة القدم بنادي الفتح السعودي، أن الفريق حقق مبتغاه في المعسكر التركي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود رغبة جماعية لتحقيق نتائج إيجابية الموسم المقبل على غرار منجز الموسم الفائت عندما كان الفريق الشرقي بطلاً للدوري السعودي عام 2013.

وقال الراشد في بيان رسمي يوم الأربعاء: "التقارير تؤكد تحقيق الأهداف المنشودة لمعسكر الفتح قبل انطلاقة الموسم الرياضي المقبل". وأضاف: "أوصانا المدرب خوان ماكيدا بتدعيم الفريق في بعض المراكز، وبالنسبة إلى المحترف الآسيوي الرابع، فنحن في طور المفاوضات، فقط نحتاج إلى المزيد من الدعم المعنوي من قبل الجماهير".

وحقق الفتح سابقة تاريخية بالدوري السعودي، عندما حقق لقب الدوري وسط منافسة شرسة من أندية الهلال والشباب، برصيد 64 نقطة، فيما نال كأس السوبر الموسم الفائت أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، ويعتبر ذلك إنجازاً جديداً على اعتبار أنها النسخة الأولى.

الفريق الشرقي مر بمرحلة انعدام التوازن الموسم الفائت، إذ تقلبت مستوياته وبات يتلقى الخسائر، وهو يصارع أمواج الهبوط، فيما لازم اللاعبون حالة شرود فني. وفي نهاية الموسم اتفقت الإدارة مع المدرب السابق فتحي الجبال على فض الشراكة، لتبدأ صفحة جديدة يخط من خلالها الفريق نتائج جيدة.