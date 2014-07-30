النصر يبدأ حملة الدفاع بصفقات مدوّية

تفتح "العربية.نت" ملف استعداد فريق النصر لمسابقة الدوري السعودي، يوم الاثنين، وذلك قبل انطلاقة روزنامة المسابقات المحلية. وسيتلو الفريق الأصفر، فريق الهلال، غداً، على اعتبار أنه وصيف دوري عبداللطيف جميل، ومن بعده قائمة ترتيب الموسم الفائت.

النصر أنهى السباق الموسم الماضي، متوجاً بمسابقة الدوري وكأس ولي العهد، تحت إدارة المدرب الأورغوياني كارينيو الذي اختلف مع مسيري الفريق ثم رحل إلى بلاده؛ وتم التعاقد مع المدرب الإسباني راؤول كانيدا بداية شهر مايو الفائت ولمدة موسمين في خطوة فاجأت العديد من المراقبين.

خاض بطل الثنائية معسكراً إعدادياً بمدينة بولو التركية لمدة 12 يوماً، تعرف من خلالها كانيدا على جميع اللاعبين. وعادت البعثة إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل الانطلاق إلى أبوظبي الإماراتية لخوض بطولة العين الودية التي تعادل فيها النصر أمام الكويت الكويتي والعين الإماراتي. فيما يفتتح الفريق الملقب بـ"العالمي" موسمه بكأس السوبر أمام الشباب في السابع من شهر أغسطس المقبل.

بدأ النصر التسوق باكراً في سوق الانتقالات، فقد تعاقد مع عبدالعزيز الجبرين من الرائد مقابل 24 مليون ريال، وسط مزاحمة فريق الهلال. وجلب صانع الألعاب أحمد الفريدي لمدة أربع سنوات يستلم من خلالها ستة ملايين سنوياً. وفي خط الدفاع حضر علي الخيبري من العروبة الذي استلم ستة ملايين، بينما تبلغ حصة اللاعب 11 مليونا و200 ألف ريال، فيما تم التعاقد لاحقاً مع الحارس حسين شيعان.

وعلى صعيد الأجانب، فقد اشترى النصر البرازيلي ماركوس جابرييل لاعب وسط فريق بالميراس البرازيلي، لمدة ثلاث سنوات، قيل إنها بلغت قرابة أربعة ملايين دولار، ويبلغ ماركوس من العمر 23 عاماً، ويشغل مركز الجناح الأيسر.

وتم التعاقد مع صانع الألعاب البولندي أدريان ميرزيفيسكي، لاعب طرابزاون التركي ولمدة ثلاثة مواسم، وبحسب الصحافة التركية، فإن قيمة الصفقة وصلت إلى تسعة ملايين يورو. وتم التمديد للمدافع البحريني محمد حسين، بينما تنتظر الجماهير النصراوية الإعلان عن التعاقد مع البرازيلي جوناس مهاجم فريق فالنسيا الإسبانية.