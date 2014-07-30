بهدف بصاص.. أهلي جدة يكسب لوزان السويسري

تمكن فريق أهلي جدة، مساء الأربعاء، من كسب فريق لوزان السويسري 1-صفر، في أولى مبارياته الودية بمعسكره الجديد ضمن استعدادات الموسم المقبل، وأحرز هدف المباراة مصطفى بصاص عند الدقيقة الخامسة عشرة من زمن الشوط الأول.

ولعب الأهلي بتشكيل أساسي مكون من عبدالله المعيوف، منصور الحربي، أسامة هوساو، سعيد المولد، معتز هوساوي. ورباعي خط الوسط تيسير الجاسم، وليد باخشوين، مصطفى بصاص، محمد أمان. وفي المقدمة كل من سلطان السوادي وإسماعيل مغربي.

وفرض الفريق الأهلاوي سيطرة ميدانية منذ الدقائق الأولى، حيث تمكن من الاستحواذ على الكرة في منطقة وسط الملعب والتنويع في شن الهجمات من الأطراف، وكذلك العمق الدفاعي للفريق السويسري، وتسبب الثلاثي بصاص والسوادي والمغربي في الوصول لمرمى لوزان عدة مرات لم يكتب لها النجاح باستثناء التمريرة البينية من وليد باخشوين التي استقبلها بصاص وسددها بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وبين شوطي المباراة أجرى المدير الفني كريستيان جروس تغييرين دفعة واحدة عندما حل صالح الشهري بديلاً لإسماعيل مغربي، وسامر سالم بديلاً للمحور الدفاعي محمد أمان، وكان أن أدى هذا التبديل إلى تنشيط اللعب في المناطق الأمامية، مما شكل ضغطا مستمرا على دفاعات لوزان نتيجة لتحركات سامر سالم الذي استطاع أن يسدد عدة مرات، كان أخطرها كرة ممررة بالرأس داخل منطقة الجزاء من بصاص نفذها سامر مقصية اعتلت العارضة في الدقيقة ٧٠.

بعد ذلك تواصل استحواذ الفريق الأهلاوي وسط محاولات مستمرة من مهاجمي لوزان، تمكن معها خط الدفاع من إبطال خطورتها طوال مجريات الشوط الثاني.

وفي الدقيقة ٧٨ ولزيادة الفعالية الهجومية وكذلك فرض السيطرة على وسط الملعب، زج السيد جروس باللاعبين صالح آل جمعان في الطرف الأيمن ولاعب الوسط حسين المقهوي بديلين للسوادي وبصاص، لتستمر محاولات الفريق الأهلاوي لإضافة هدف ثان من خلال عدة فرص لم يكتب لها النجاح، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف واحد.

وسيلاقي الفريق في السادسة والنصف بتوقيت لوزان يوم غد الخميس، فريق نادي لومونت السويسري في ثاني ودياته التي يخوضها أثناء معسكره الحالي في مدينة لوزان.