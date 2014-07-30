ستاد الملك فهد.. يحتضن كأس السوبر السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل موعدا لإقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي النصر والشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وستكون المباراة فاتحة الموسم الرياضي.

ووصل النصر إلى هذه المباراة بعد فوزه بمسابقة الدوري السعودي "عبد اللطيف جميل" بواقع 65 نقطة، تحت قيادة المدرب السابق الأوروغوياني كارينيو، فيما نال الشباب لقب كأس الملك بعد فوزه على الأهلي 3 - صفر، بإشراف فني تونسي من قبل المدرب عمار السويح، وكلا المدربين لن يتواجدا في المباراة، حيث أحضر النصر مدرباً إسبانياً يدعى راؤول كانيدا، فيما تعاقد الشبابيون مع المدرب البرتغالي موريس.

ودعم النصر والشباب صفوفهما بلاعبين محليين وأجانب من أجل منافسات الكرة السعودية بجانب دوري أبطال آسيا. يذكر أنه في الموسم الماضي، فاز الفتح بأول كأس سوبر، بعدما تغلب على الاتحاد 3-2 على ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع.