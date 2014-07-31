مع mbc.. الأندية السعودية تضاعف أرباحها 45 مرة

بات من المنتظر، حصول خزائن الأندية السعودية، على مبالغ مرتفعة، بعد فوز مجموعة mbc بحقوق المنافسات السعودية ولمدة عشرة أعوام مقابل أربعة مليارات و100 مليون ريال سعودي، إذ سيتضاعف المحصول المالي للأندية 45 ضعفاً خلال عشر سنوات، خلاف ما كانت تحصل عليه في الأعوام الفائتة.

بداية القصة كانت في نهاية الألفية الماضية، عندما دخلت القنوات الخاصة، على خط النقل التلفزيوني، لمنافسات كرة القدم السعودية.

البداية مع شبكة أوربت التي حصلت على حقوق الدوري مقابل تسعة ملايين ريال سنوياً؛ مقابل نقل المباريات التي لا ينقلها التلفزيون السعودي ضمن النقل المشترك في مباريات أخرى.

استمر النقل حتى عام 2006، ومن ثم دخلت شبكة ART على الخط، ونجحت في الحصول على النقل الحصري للدوري مقابل 100 مليون ريال للموسم الواحد وعلى مدار ثلاث سنوات، قبل التمديد لعامين، مقابل 150 مليون ريال للموسم، ليصبح إجمالي ما دفعته الشبكة 600 مليون ريال خلال خمسة مواسم.

وبعد انتهاء عقد art التي انضمت تحت عباءة شبكة قنوات أخرى، ترقب الجميع هوية الناقل الجديد للدوري عام 2011. وبالتالي منحت الحقوق بقرار ملكي إلى القنوات الرياضية السعودية مقابل 150 مليون ريال للموسم.

انتهى الموسم الثالث دون تحديد الناقل التالي، وبتحالف mbc مع التلفزيون السعودي، تم تقديم عرض مغري بتفاصيله المالية والفنية والتسويقية، عطفا على تاريخ المجموعة العريق بصناعة الإعلام، تفوقت mbc بحقوق النقل، صاعدة بقيمة النقل 45 مرة خلال عشر سنوات، إذ دفعت مبلغ 410 ملايين ريال سنوياً، وليس هذا فحسب، بل بجانب التفوق في النقل التلفزيوني وجودة النقل والإخراج، ليمثل ذلك تجربة مختلفة لكافة المشاهدين بالأقطار العربية.

