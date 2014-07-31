رياضيون وإعلاميون: فوز mbc نقلة تلفزيونية تاريخية

اعتبر منسوبو الوسط الرياضي السعودي، أن فوز مجموعة mbc بعقد نقل المسابقات الكروية في البلاد، يعدّ نقلة تاريخية كبرى على صعيد الإنتاج التلفزيوني في مستوى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما من النواحي المالية والفنية والتثقيفية، بجانب القيمة التسويقية التي تملكها المجموعة الفائزة.

وستنقل مجموعة mbc، مسابقة الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، لمدة عشرة أعوام، ابتداء من الموسم المقبل 2014-2015، وبقيمة 4 مليارات و100 مليون ريال سعودي، أو ما يعادل 1.093 مليار دولار.

واعتبر أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الشراكة بين mbc والرياضة السعودية، معايدة جيدة، حيث يعلم الجميع قيمة الدوري السعودي قاريا ودليا، فيما أكد أن اختيار المجموعة للنقل التلفزيوني، لأن عرضها كان الأفضل ويواكب التقدم والتطور في الانتاج التلفزيوني، فيما وصف أنهم محظوظين بالعقد الجديد نظراً لارتفاع قيمته المالية والتسويقية.

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من جانبه، شكر محمد النويصر، رئيس رابطة المحترفين، الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، الذي أوصل المفاوضات إلى بر الأمان، بدليل الرقم الكبير، والانتشار والجودة وقيمة المبيعات المستقبلية، والتي يمكن بلا لـmbc النجاح بها. ودلل النويصر على قوة الدوري الإنجليزي الذي يشاهده مئات الملايين؛ فكلما زاد عدد المشاهدين، ارتفعت نسبة المعلنين لديك، بجانب وجود عشر سنوات في العقد، توفر الاستقرار للمسؤولين، من أجل التفرغ لقضايا أخرى.

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إلى ذلك، شدد بتال القوس، رئيس القسم الرياضي في "قناة العربية"، أن العقد ضخم وسينقل الرياضة في السعودية إلى آفاق لم يكن يصل إليها من قبل، فيما قال أن الـmbc لديها خبرة في النقل منذ أمد بعيد، بعد نقل كؤوس العالم 94 و98، بجانب دوري أبطال أوروبا في عام 1999، وكؤوس الخليج كذلك. ودلل القوس على قيمة العقد التي سترتفع أربع مرات في نهايته. مشيراً إلى جودة الصور والإخراج والملف التقني العالي لدى المجموعة الفائزة.

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ووصف فواز الشريف، رئيس تحرير صحيفة الرياضة السعودية سابقاً، أن mbc وتحالفها مع الرياضة السعودية سيكون مثل الغذاء والدواء للكرة السعودية. مشدداً أن التلفاز لا يعتبر فقط للبهجة والمتعة، بل أن المجموعة الفائزة سيكون لها دور تثقيفي وتعليمي مهم في الأسرة وأفراد الرياضية. كما طمأن الشريف، الجميع على أن الفوز سيعطي أماناً للدوري السعودي المهتم به من قبل جماهير الكرة السعودية التي وطدت علاقتها بكرة القدم بشكل كبير.