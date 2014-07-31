"العالمية" هدف الهلال المعلن في الموسم الجديد

تواصل "العربية.نت"، ، فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول يوم الأربعاء، ملف نادي الهلال، على اعتبار أنه وصيف دوري عبداللطيف جميل، وفي يوم الغد سيتواجد فريق الأهلي الذي انتزع بطاقة المركز الثالث.



الهلال أنهى السباق الموسم الماضي، في المركز الثاني بدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وكان طرفاً ضمن نهائي كأس ولي العهد، بجانب وصوله إلى دور ربع النهائي في أبطال آسيا، وتم ذلك تحت إشراف المدرب السابق سامي الجابر؛ الذي وجد معارضة شرفية لاستمراره على رأس الإدارة الفنية في الموسم المقبل. وأحضر كبار الهلاليين المدرب الروماني ريجكامب كمدرب للفريق مدة عامين وسط معارضة جماهيرية.



خاض وصيف الدوري السعودي، معسكراً إعدادياً أقيم في مدينة سيلفد النمساوية واستمر لمدة 22 يوماً، تعرف من خلالها ريجكامب (38 عاماً) على جميع اللاعبين، من خلال مباريات ودية. إذ فاز الفريق الأزرق على دينامو كيف الأوكراني 3-صفر، ثم خسر من أثليتك بيلباو الإسباني صفر-3، وعاد إلى سكة الانتصارات عبر بوابة يورمالا اللاتيفي 3-1، قبل أن ينهي معسكره النمساوي بتعادل سلبي أمام مع جنوى الإيطالي.



ويعقد الفريق العاصمي آماله على بطولة آسيا الغائبة عن خزائنه، حين يلاقي السد ذهاباً بالرياض في الـ19 من شهر أغسطس المقبل، قبل أن يلعب الفريقان مباراة الإياب في الـ26 من الشهر عينه بالدوحة.



سلة الهلال لم تكن مزدحمة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ اشترى لاعبين محليين فقط، فالأول حمد الحمد صانع ألعاب فريق الاتفاق الذي تنازل عن اللاعب مقابل خمسة ملايين ريال، فيما بلغت الصفقة وبحسب مصادر "العربية.نت" قرابة 30 مليون ريال ولمدة خمسة مواسم. واللاعب الثاني، فهد الثنيان حارس فريق التعاون الذي انتقل إلى "الزعيم" لمدة عامين، ودفع الهلال للتعاون أكثر من سبعة ملايين فيما يستلم اللاعب مليوني ونصف المليون ريال سنوياً بحسب الأنباء المتداولة.



وعلى صعيد الأجانب، أبقى الهلال البرازيليين نيفيز وديجاو والكوري كواك تاي، وأبرم عقدا مع الروماني ميهاي بينتيلي القادم من نادي ستيوا بوخارست الروماني، ويلعب البالغ 29 عاماً في مركز المحور المتأخر، مما يعني بديلاً عن الإكوادوري كاستيلو. وبلغت صفقة ميهاي أكثر من 18 مليون ريال. فيما يأمل الهلاليون أن يعيد بينتيلي ذكريات اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي.