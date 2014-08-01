الأهلي يبحث عن الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول يوم الخميس، ملف فريق الأهلي، على اعتبار أنه صاحب المركز الثالث بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي يوم الغد سيتواجد فريق الشباب الذي انتزع بطاقة المركز الرابع.

الأهلي أنهى السباق الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وكان طرفاً ضمن نهائي كأس الملك الذي خسره بثلاثية نظيفة أمام الشباب، وتم ذلك تحت إشراف المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، الذي فضل الرحيل بحجة ظروف عائلية. واضطرت إدارة الأهلي إلى التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان غروس لمدة عامين.

ويخوض ثالث الدوري السعودي، معسكراً إعدادياً بمدينة لوزان السويسرية، ويستمر قرابة 13 يوماً، حيث يحاول غروس (59 عاماً) التعرف إلى جميع اللاعبين من خلال مباريات ودية. وفاز الفريق الأخضر قبل يومين على لوزان السويسري 1-صفر، ثم تعادل مع لومنت السويسري (درجة ثانية) 1-1، وسيقابل لاحقاً كلاً من فرايبورغ الألماني ومورجيس السويسري.

ويعقد الفريق الأخضر آماله على بطولة الدوري الغائبة عن خزائنه قرابة 30 عاماً، حيث تأمل الجماهير الجداوية أن يحقق الفريق اللقب المنتظر، بعدما كان قريبا منه عام 2012، بيد أن الشباب توجّ باللقب آنذاك.

سلة الأهلي كانت مليئة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ اشترى أربعة لاعبين محليين، فالأول سلمان المؤشر صانع ألعاب فريق الوحدة، وبحسب الأنباء سيكون نصيب اللاعب أكثر من مليوني ريال سنوياً. واللاعب الثاني هو حسين المقهوي، جناح فريق الفتح، وبلغت صفقة اللاعب المهاري أكثر من 17 مليون ريال ولمدة خمس سنوات.

وواصل الأهلي شراء اللاعبين بقوة، فقد جلب الشاب صالح العمري من فريق القادسية (درجة أولى)، وتبلغ مدة عقد المهاجم خمس سنوات، ولم تكشف التفاصيل المالية بعد، فيما تم شراء ماجد عسيري من صفوف القادسية أيضاً، ولمدة ثلاث سنوات، وهو يلعب في خانتي الظهير الأيمن والأيسر، ويعتبر من اللاعبين المميزين في الخط الخلفي.

وعلى صعيد الأجانب، غيّر الفريق الجداوي خارطة اللاعبين الأجانب بشكل كامل، فقد تعاقد مع السوري عمر السومة القادم من فريق القادسية الكويتي، ويعتبر أحد هدافي الفريق الأصفر، فيما أعاد الأهلاويون الكولومبي خايرو بالومينو مجدداً إلى الفريق لتنظيم الخطوط الخلفية لموسمين مقبلين، وكذلك عزز مسؤولو الأهلي خط الهجوم بلاعب هولندي من أصول عربية، يدعى مصطفى الكبير، لاعب هاكن السويدي، ولمدة عامين، بينما تنتظر الجماهير الخضراء إسدال الستارة في الأيام المقبلة على المحترف الرابع حتى يكمل الفريق استعداداته للموسم المقبل.