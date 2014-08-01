9 رعاة يدعمون الهلال في الموسم الجديد

كشفت إدارة نادي الهلال السعودي عن اتفاقها الحالي مع خمسة رعاة جدد، سيتم التوقيع معهم شهر سبتمبر المقبل، بجانب أربعة آخرين تم إضافتهم مسبقاً إلى القائمة الاستثمارية، وأكد النادي العاصمي في بيان رسمي بثّ يوم الجمعة أن الاستراتيجية الجديدة ستمنح كل المستثمرين الراغبين الحق في الاستفادة من العلامة التجارية الزرقاء عبر المسوّق الحصري.

وقال الهلال إنه ضم في حزمته الثانية، ضمن عقود الرعاية المخصصة لنادي الهلال، كلاً من: "شركة التصنيع الوطنية"، وستكون راعياً مسؤولاً عن الشؤون الاجتماعية. وتم ضم شركة "موبيل 1"، "فولكس واغن"، "نايكي"، "دومينيوز بيتزا".

وسبق للهلاليين التوقيع مع رعاة سابقين، على غرار شركة "موبايلي" و"عبد الصمد القرشي" و"بوبا" و"كاريبو كافيه". فيما يعتبر وصيف الدوري السعودي، في طليعة الاستثماريين بالرياضة السعودية.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس النادي، إن الإدارة تحاول منح النادي فرصة الاعتماد على موارده الذاتية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية التي ستؤمن مستقبلاً أفضل للنادي، وأضاف: "يهمنا حصول النادي على أفضل الرعاة، وأكبر الشركات الاستثمارية، شكراً لشركة صلة المسوقة لحقوقنا التجارية في الخمس سنوات المقبلة، قرار الشراكة كان سليماً للطرفين".