الشباب السعودي يخالص مهند عسيري دون أسباب واضحة

خالصت إدارة نادي الشباب السعودي عقد المهاجم مهند عسيري، يوم الجمعة، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة بينهما دون توضيح أية أسباب، فيما بث الخطاب رسمياً من قبل المركز الإعلامي.

وأشارت أنباء مقربة من المنزل الشبابي إلى أن اختلاف وجهات النظر بين المدرب الجديد موريس، وعسيري (28 عاماً)، جاءت بسبب عدم رغبة المدرب في الاعتماد عليه بشكل أساسي في ظل وجود المهاجم السنغالي دياني والبرازيلي روجيرو، بجانب نايف هزازي وعيسى المحياني.

وتعاقد الشباب مع عسيري في شهر يناير عام 2013 قادماً من فريق الوحدة (درجة ثانية)، وترك ابن مكة بصمة واضحة في الفريق بعدما سجل هدفين من أصل ثلاثة ضمن نهائي كأس الملك أمام الأهلي الموسم الفائت، وتشير الأنباء إلى رغبة الاتحاد التعاقد معه الأيام المقبلة.