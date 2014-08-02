القادسية السعودي يتعاقد مع الأردني سريوه لمدة عام

استعارت إدارة نادي القادسية السعودي، أحمد سريوه، من فريق الوحدات الأردني، لمدة عام كامل، ويلعب اللاعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الأردني.

ونشر القادسية خبر التعاقد مع سريوه (22 عاماً) بشكل رسمي يوم السبت، فيما يعتبر اللاعب من الصاعدين والمتألقين في الساحة الكروية الأردنية.

ويحاول القادسية الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، العودة مجدداً إلى الدوري الممتاز كما كان يلعب فيه موسم 2011-2012. حيث تعاقدت إدارة النادي الشرقي مع المدرب المقدوني جوكيكا، ودعمت الفريق بلاعبين شبان على غرار يحيى عواجي ومحمد العمري.

