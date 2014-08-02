النصر يوقع مع البرازيلي دي سوزا مقابل 17 مليون ريال

اشترت إدارة نادي النصر السعودي عقد هيرنان دي سوزا، مهاجم فريق فلامنغو البرازيلي، ولمدة ثلاث سنوات، وتبلغ الصفقة أربعة ملايين ونصف المليون دولار أميركي (16 مليوناً و875 ألف ريال سعودي)، فيما أعلن خبر التوقيع رئيس النادي يوم الجمعة.

ويبلغ هيرنان فيدال دي سوزا من العمر 26 عاماً، وهو أحد مواليد مقاطعة باهيا البرازيلية عام 1987، وهو أحد ناشئي فريق ساوباولو البرازيلي الذي أعاره كثيراً إلى أندية أخرى كي يطور من مستواه الفني.

لعب دي سوزا مع نادي توليدو البرازيلي وسجل 13 هدفاً خلال 22 مباراة، ولعب أيضاً مع فريق بارانيا البرازيلي. وفي عام 2013 لعب مع فلامنغو البرازيلي وسجل 16 هدفاً خلال 32 مباراة فقط.

وبذلك يعوض بطل الدوري السعودي، تعثر صفقة المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا، لاعب فريق فالنسيا الإسباني، الذي تعثر حضوره إلى الرياض بسبب ظروفه العائلية، فيما سيكون رباعي الفريق الأصفر الموسم المقبل كلا من: البولندي أدريان والبرازيلي غابرييل والبحريني محمد حسين بجانب الوافد الجديد دي سوزا.