تركيا تجهّز الأندية السعودية للموسم الجديد

تواصل الأندية السعودية استعداداتها للموسم الجديد على قدم وساق، حيث توزعت بين المعسكرات الرياضية في تركيا، وبين بطولات الإمارات الودية في فصل الصيف.

بين ثماني أندية من أصل 14 ناديا مشاركا في دوري "عبد اللطيف جميل"، اختارت أندية النصر والتعاون والرائد والفيصلي والفتح وهجر ونجران والعروبة، المدن التركية؛ من أجل عمل استعدادات وتدريبات قبل الموسم الشاق.

فيما رحل الهلال إلى النمسا، واختار الأهلي سويسرا، واتفق الشباب والاتحاد على هولندا، ويرى مسؤولو الخليج أن معسكراً في تونس سيكون مكاناً جيداً بعد الصعود، ومن المفترض أن يعسكر الشعلة في مصر، قبل أن يحول البوصلة إلى أبوظبي الإماراتية.

فريقا التعاون والعروبة لم يكتفيا بمعسكر واحد، حيث أقام التعاون معسكره الثاني في تونس، بينما كانت الكويت وجهة العروبة الثانية بعد تركيا.

على وجه العموم، أنهت عشرة أندية معسكراتها الخارجية وهي النصر والهلال والشباب والتعاون والفتح وهجر والفيصلي والرائد والعروبة والخليج معسكراتها الخارجية، بينما لا تزال معسكرات الرباعي الأهلي والاتحاد ونجران والشعلة متواصلة.

النصر والرائد مثلما اتفقا على الاستعداد في تركيا، اختارا المشاركة في بطولات ودية في الإمارات بعدها، حيث حل النصر في وصافة بطولة العين الودية بتعادلين أمام القادسية الكويتي والعين، وحقق الرائد لقب بطولة الوحدة الودية، بعدما فاز على الوحدة في نصف النهائي والاتفاق السعودي في النهائي، بينما اكتفت بقية الأندية بالمباريات الودية.