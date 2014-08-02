4 أندية حول العالم تعيش معاناة الاتحاد مع الشرائع

يعان الاتحاد منذ أكثر من عامين من اللعب خارج أرضه، حيث بات لزاماً على الفريق خوض مباريات دوري المحترفين السعودي وبطولة آسيا، على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع - خارج حدود مدينة مكة - ويبعد الملعب عن مدينة جدة حيث مقر النادي الجداوي أكثر من 100 كيلو متر.

وبسبب عدم جاهزية ملعب النادي، لم يلعب الفريق الأصفر على أرضه طوال تلك المدة، على العكس من نظيره الأهلي الذي أكمل جميع المتطلبات كي تقام مباريات الفريق الغير جماهيرية داخل مقر النادي.

واليوم، وحتى بعد إكتمال ملعب الجوهرة المشعة شمال مدينة جدة، لايبدو الاتحاد قادراً على خوض مبارياته فيه قبل أسابيع من الآن، نظراً لأعمال الزراعة التي تُجرى على أرضية ميدانه.

ولايبدو الاتحاد استثناءً على مستوى جميع أندية العالم، ففي استراليا، يتعرض فريق ملبورن فيكتوري إلى تجربة مشابههة، بسبب حلول كرة القدم كلعبة أقل شعبية في بلاد الكانغرو من الرغبي والكريكت، وأضطر غير مرة إلى تحويل ملعبه بشكل مفاجىء من استاد الاتحاد إلى ملعب "أيمي بارك" ومشاركة الملعب مع غريمه التقليدي ملبورن هارت، ومجموعة فرق للرغبي وكرة القدم الأميريكية، بسبب ملكية الاستاد لحكومة ولاية فيكتوريا التي تتبوأ ملبورن صدارة مدنها.



وللمواسم الثلاث المقبلة، سيضطر مشجعو كوفنتري سيتي الإنجليزي إلى قطع مسافة تماثل تلك التي تفصل بين مقر نادي الاتحاد وملعب الشرائع، لمشاهدة فريقهم يلعب في مقاطعة "سيكس فيلدز"، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بإدارة النادي والجهة المشرفة على ملعب "ريكو أرينا" من جهة، ورابطة دوري الدرجة الأولى الانجليزية من جهة أخرى.

وفي الولايات المتحدة، حيث تتسابق الشركات التجارية على وضع بصمتها بدوري المحترفين الأميريكي، يضطر فريق شيكاغو فايرز إلى قطع مسافة طويلة نحو الجنوب الغربي من المدينة للعب على استاد "تويوتا بارك" ومشاركة فرق كرة قدم نسوية، وفرق كرة قدم أميريكية بذات الملعب حتى نهاية العام الماضي بعدما أنتهت عقود الايجار التي تربط تلك الفرق باستاد شركة السيارات اليابانية الشهيرة، وذات المصير ينطبق على فريق لوس أنجلس غالاكسي الثري، والذي يقطع مسافة ليست بالقصيرة جنوب المدينة الغربية للعب على ملعب "ستب هوب" الذي يتقاسمه مع 5 فرق تمثل 4 رياضات مختلفة، من بينها فريق شيفاز يو إس أي الذي ينافسه بدوري المحترفين الأميريكي.

