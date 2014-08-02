mbc تضم خالد الشنيف للتحليل على الدوري السعودي

انضم خالد الشنيف إلى طاقم قنوات mbc، وذلك كمحلل رياضي ضمن كوكبة النجوم التي تعاقدت معهم المجموعة الفائزة بحقوق المسابقات السعودية، فيما تم الإعلان عن الخبر رسمياً يوم السبت.

وعبر خالد الشنيف بعد التوقيع، عن سعادته بالانضمام إلى mbc، ويسأل الله التوفيق له ولزملائه في تغطية تليق بالحدث الكبير، فيما شكر إدارة القنوات على سلاسة التفاوض والانتهاء بوقت وجيز.

وبدأ الشنيف العمل في قنوات ART، قبل أن ينتقل إلى قنوات أبوظبي الرياضية، لتحليل الدوري الإنجليزي، ومن ثم ذهب إلى قناة دبي الرياضية، فيما تعاون مع السعودية الرياضية الموسم الفائت.

وتعاقدت المجموعة في وقت سابق مع المعلقين فارس عوض وعامر عبدالله، للتعليق على المباريات، فيما سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة مع كثير من النجوم في الساحة الإعلامية الرياضية.

يذكر أن بطولات الموسم السعودي تنطلق في السابع من شهر أغسطس المقبل بلقاء فريقي النصر والشباب في بطولة السوبر والتي تعد بمثابة ضربة البداية لموسم 2014 – 2015.