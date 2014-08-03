أهلي جدة يلاقي فرايبورج الألماني ودياً في سويسرا

يلتقي فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم غدا الاثنين فريق فرايبورج الألماني ضمن مباريات الأهلي الودية بمعسكره التدريبي في سويسرا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري السعودي، وهذا هو اللقاء الودي الثالث لأهلي جدة خلال هذا المعسكر.

وتعود بعثة الأهلي لمدينة جدة يوم الأربعاء المقبل بعد خوض لقاء ودي آخر أمام فريق مورجيس السويسري بعد غد الثلاثاء حرصا من الجهاز الفني على معرفة جاهزية عناصر الفريق والوصول للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد قبل انطلاقته.

وتترقب جماهر النادي صفقة صانع اللعب الأجنبي الجديد الذي بات إعلانه وشيكا هذه الأيام بعد اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل الرسمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاسيما بعد تسريب العديد من الأسماء التي فاوضتها إدارة الأهلي ولكن لم تنجح المفاوضات لأسباب غير معلنة.

وتشير التوقعات الى أن إدارة النادي برئاسة الأمير فهد بن خالد تسعى جاهدة لحسم ملف المحترف الرابع خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة بعد المطالب الجماهيرية بسرعة إتمام الصفقة وحسمها.

ويفتتح الأهلي منافساته في بطولة الدوري السعودي عندما يستضيف فريق هجر في 14 آب/أغسطس المقبل بالمرحلة الأولى من بطولة الدوري.

