التعاون يعيد قائده ويحشد الصفوف قبل الموسم الجديد

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول يوم الجمعة ملف فريق التعاون، على اعتبار أنه صاحب المركز الخامس بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي يوم الغد سيتواجد فريق الاتحاد الذي نال المركز السادس.

التعاون كان خامس الترتيب بـ35 نقطة، وخرج من دور ربع نهائي كأس ولي العهد، وتم ذلك تحت إشراف الجزائري توفيق روابح الذي استمر في منصبه الفني، وسط استقرار إداري مع رئيس النادي محمد القاسم.

وخاض سكري القصيم، معسكرين إعداديين، الأول في تركيا وكان خصيصاً للإعداد البدني، والمعسكر الثاني في تونس واستمر لمدة أسبوعين، خاض فيه الفريق خمس مباريات ودية، خسر ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين.

الخسائر الثلاث، كانت أمام شبيبة بجاية الجزائري والإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي وكلها انتهت بنتيجة 2-1. أما التعادل فحضر ضد حمام الأنف التونسي 1-1 والبنزرتي التونسي 2-2.

وعزز التعاون صفوفه بحسب المراكز التي يحتاجها المدرب الجزائري روابح، إذ اشترى ريان بلال مهاجم النصر والفيصلي سابقاً لمدة موسمين، وأعاد قائده السابق بدر الخميس الذي لعب في المواسم الماضية لمصلحة الأهلي والفتح، فيما جلب الفريق القصيمي، أحمد كرنشي من صفوف الوحدة، الذي يعتبر اللاعب من المميزين في خط الوسط، وأخيراً أحضر نايف موسى من فريق الحزم، ويلعب نايف في الظهير والوسط الأيسر.

وبالنسبة إلى الأجانب، فقد تعاقد مع السوري جهاد الحسين قادما من دبي الإماراتي ويمتد العقد لعام واحد فقط، فيما تم الإبقاء على الثلاثي الأجنبي، الأردني شادي أبوهشهش والكاميروني بول ايفولو والكيني ديفيد أوتشنج. وتبلغ طموحات الفريق الأصفر إلى الدخول الموسم المقبل ضمن الأربعة الكبار بالدوري السعودي.