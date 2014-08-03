mbc تضم البكر والعضيبي إلى طاقم الدوري السعودي

انضم المذيع عبد العزيز البكر، والمراسل عبد الله العضيبي، إلى طاقم قنوات mbc، ولذلك لتغطية منافسات الكرة السعودية الموسم المقبل ضمن كوكبة النجوم الذين تعاقدت معهم المجموعة الفائزة بحقوق المسابقات السعودية، فيما تم الإعلان عن الخبر رسمياً يوم الأحد.

وعبر الثنائي بعد التوقيع عن سعادتهما بالانضمام إلى mbc، مؤكداً أن الانضمام إلى الشبكة يعتبر مطمعاً كبيراً للاحترافية العالية وحجم المشاهدة اللتين تملكهما mbc، فيما شكر إدارة القنوات على سلاسة التفاوض والانتهاء بوقت وجيز.

وبدأ البكر العمل في قناة "الإخبارية" قبل أن يلتحق بقنوات ART، ومن ثم التحق بقنوات الجزيرة الرياضية، وشارك في العديد من التغطيات الإعلامية عبر مختلف الدوريات، فيما عمل العضيبي في إذاعة محلية وبدأ خطواته الإعلامية في التلفزيون السعودي والتحق بقنوات art قبل أن يستقر في الرياضية السعودية.

وتعاقدت المجموعة كذلك مع المحلل الرياضي محمد السويلم، وسبقه خالد الشنيف، فيما انضم في وقت سابق المعلقان فارس عوض وعامر عبدالله للتعليق على المباريات، وسيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة مع كثير من النجوم في الساحة الإعلامية الرياضية.

يذكر أن بطولات الموسم السعودي تنطلق في السابع من شهر أغسطس المقبل بلقاء فريقي النصر والشباب في بطولة السوبر، والتي تعد بمثابة ضربة البداية لموسم 2014 – 2015.