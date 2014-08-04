اتحاد الكرة يكشف النقاب عن جائزة الكرة الذهبية

المصدر: جدة - د ب أ

يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين كشف النقاب عن جائزة جديدة يتم منحها لأول مرة في تاريخ الاتحاد على غرار الجوائز العالمية، وهي جائزة الكرة الذهبية.

وسوف يتم الإعلان عن الجائزة الجديدة في مؤتمر صحافي في فندق محلي .يأتي ذلك استكمالاً للمرحلة الجديدة من برامجه التي بدأها عبر تحالف مع التلفزيون السعودي ومجموعة "إم بي سي" التي فازت بحقوق بث المسابقات الكروية مقابل 4 مليارات و100 مليون ريال.

ويرعى الحفل أحمد بن عيد الحربي رئيس الاتحاد وتنظمه لجنة خاصة برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أبو داود عضو الاتحاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئة ورعاية شركة نجوم السلام للاستثمار والتسويق الرياضي، وتمت دعوة عدد من الإعلاميين في السعودية وخارجها بحضور أعضاء الاتحاد ورؤساء لجانه المختلفة.

ويشتمل برنامج الحفل على أربع فقرات هي المؤتمر الصحافي والتعريف بالجائزة وإيضاح أهدافها وآلياتها وفئاتها وتدشين الموقع الرسمي ثم حفل العشاء.

وأكد الدكتور أبو داود رئيس اللجنة العليا للجائزة أن الجائزة ستمنح لأفضل لاعب والهداف وأفضل لاعب واعد وأوضح الدكتور عبدالرزاق أن الجائزة إكمال للبرنامج المتعدد الذي ينوي الاتحاد السعودي تنظيمه هذا الموسم في جميع لجانه رغبة من الاتحاد في مواصلة المساهمة في تطور أداء اللاعب السعودي.