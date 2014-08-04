اتحاد جدة.. يسلخ جلده قبل اللعبة الآسيوية

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول يوم الأحد ملف فريق الاتحاد، على اعتبار أنه صاحب المركز السادس بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق الفيصلي الذي نال المركز السابع.

الاتحاد كان سادس الترتيب بـ32 نقطة، ووصل إلى دور ربع نهائي أبطال آسيا، وتم ذلك تحت إشراف المدرب خالد القروني الذي استمر في منصبه الفني، وسط استقرار إداري مع رئيس النادي إبراهيم البلوي.

خاض العميد معسكراً بمدينة جدة، ولعب أمام الوحدة وفاز عليه 1-0 قبل التعادل السلبي أمام نجران. ورحلت النمور بعدها إلى هولندا من أجل معسكر إعدادي استمر مدة أسبوعين، وخاض مباريات عديدة، الأولى أمام أف سي شباب الهولندي وانتهت اتحادية 5-1، وفي الثانية تعادل الاتحاد مع اخليس الهولندي 1-1، فيما انتصرت القمصان الصفراء على ليرس البلجيكي 1-صفر، سحق فيتسه ارينهم بخماسية نظيفة، والتعادل مع هيراكليس الميلو 1-1، وكذلك انتهت مباراة خرينيلد الهولندي 2-2، فيما تعرف القروني على كافة اللاعبين من خلال المباريات السابقة.

الفريق الجداوي، أعاد قائده الأسطوري محمد نور مجدداً إلى الفريق بعد أن خرج منه قبل موسم ونصف، وهو ما يعزز من قيمة خط المنتصف. وتم التعاقد مع المدافع صالح القميزي من صفوف الشباب لمدة موسم واحد فقط.

وبالنسبة إلى الأجانب، فقد سلخت الإدارة جلد اللاعبين المحترفين، وأبدلتهم بلاعبين جدد، إذ تعاقد المسؤولون مع العاجي ياكونان لمدة عامين قادما من هانوفر الألماني، وشارك اللاعب ضمن بطولة كأس العالم الأخيرة. أيضاً تم استعارة البرازيلي البرازيلي ماركينهو من فريق روما الإيطالي، ونشرت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة تجاوزت ثلاثة ملايين يورو.

المحترف الثالث، يدعى دياكيتي، وهو مالي الجنسية، تمت استعارته لموسم من فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، فيما صنفه مراقبون باللاعب المؤثر في مركز المحور الدفاعي، ويكمل المدافع الأردني محمد الدميري عقد اللاعبين الأجانب في الفريق الطامح إلى الوصول بعيداً في البطولة الآسيوية عندما يلتقي العين ذهابا على ملعبه في الـ19 من الشهر الحالي.