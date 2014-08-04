الأهلي السعودي يتعاقد مع النيجيري بروميس ومهند عسيري

أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الاثنين، عن تعاقده مع النيجيري إسحاق بروميس، بجانب المهاجم السعودي مهند عسيري، فيما جاءت التوصية الفنية من قبل المدرب السويسري غروس.

ولعب بروميس (27 عاماً) مع فريق أنطاليا سبور التركي 23 مباراة رسمية من أصل 41 مباراة، وسجل خلالها 3 أهداف، وسبق أن نال بروميس الكثير من العقوبات التأديبية مع الأندية التي مثلها في تركيا، وهي جنسليربرليجي وطرابزون سبور ومانيسا سبور وأنطاليا سبور، وذلك نتيجة الغيابات المتكررة عن التدريبات بدون إذن مسبق، والاختفاء عن الأنظار، مما جعل اللاعب يدفع غرامات مالية طائلة نتيجة هذه التصرفات.

إلى ذلك، تعاقد الأهلاويون مع مهند عسيري (28 عاماً) لمدة ثلاثة أعوام، وأنهى اللاعب عقده مع فريق الشباب السابق بالتراضي، فيما يعتبر اللاعب من المميزين داخل منطقة الجزاء.

وأشارت الأنباء إلى أن الصفقة قاربت تسعة ملايين ريال، فيما سبق لمهند عسيري قيادة الشباب بالفوز على الأهلي في نهائي كأس الملك بعد تسجيله هدفين من أصل ثلاثة.