مراسم قرعة "خليجي 22" منتصف الأسبوع المقبل

أكد أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير دورة كأس الخليج العربي، أنه تقرر إجراء مراسم قرعة النسخة الثانية والعشرين من دورة كأس الخليج يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل والموافق 12 أغسطس الحالي، وذلك في ساحة قصر المصمك بمدينة الرياض.

وأوضح الخميس "القرعة سيسبقها بيوم (يوم الاثنين) اجتماع اللجنة الفنية للدورة، بينما سيكون اجتماع اللجنة الإعلامية ظهر يوم الثلاثاء (بعد القادم)، كما سيطلق شعار وتعويذة هذه الدورة".

وأضاف "تم استكمال جميع الترتيبات الخاصة بحفل القرعة، حيث تم اختيار موقع ساحة قصر المصمك بوسط مدينة الرياض لاحتضان حفل القرعة، وذلك للتعريف بتاريخ المملكة العريق وبمعالم قصر المصمك ومنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض. نشكر إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض وهيئة العليا للسياحة والآثار والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والرئاسة العامة لرعاية الشباب على التعاون الكبير الذي وجده الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبلهم".

ورحب الخميس بالأخوة الأشقاء ممثلي اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن والمنتخبات المشاركة في زيارتهم لبلدهم الثاني السعودية.