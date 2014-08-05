الفيصلي يستعد لـ"جميل" بتمديد عقود لاعبيه

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق الفيصلي، صاحب المركز السابع بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق العروبة الذي نال المركز الثامن.

الفيصلي حصل على المرتبة السابعة بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور ثمن النهائي إثر خسارته من التعاون بـ3 أهداف مقابل هدفين، وفي نهاية الموسم تمت إقالة المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، فيما يخوض فهد المدلج، رئيس النادي، فترة رئاسية جديدة.

وتعاقد عنابي سدير، مع المدرب البلجيكي مع المدرب ستيفان بيمول، وجلب 5 لاعبين جدد، وهم سامي بشير، وإسلام سراج، وصباح العنزي وعبدالعزيز البلوي، وحسن الصندل.

واعتمدت إدارة فهد المدلج على تجديد عقود اللاعبين المهمين، حيث مددت تعاقدها مع المدافع محمد سالم، ومنصور النجعي، وقائد الفريق عمر عبدالعزيز، ووسام سويد.

وخاض الفيصلي معسكراً خارجياً لمدة أسبوعين في تركيا، ولعب خلالها مباراة ودية أمام فريق دينامو تيبليسي الجورجي، وخسرها بـ7 أهداف نظيفة، وخسر كذلك من هجر الوافد الجديد لدوري جميل بـ3-2، فيما فاز بمعسكره المحلي على الباطن والعروبة بهدف وحيد في كل مباراة، وهزم الرياض بخماسية، وتعادل مع التعاون بهدف لمثله.

وجددت إدارة الفريق العنابي تعاقدها مع الأردني خليل بني عطية، والبرازيليين مارسيلو وأنطونيو داسيلفا، لكنه ربما يستبدل الأخير في الفترة المقبلة، بسبب عدم اقتناع المدرب بيمول بقدراته.