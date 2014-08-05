رسمياً.. "الجوهرة" يحتضن مباريات الاتحاد والأهلي

يستضيف ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، مباراة الاتحاد والفتح، والأهلي وهجر، ضمن الجولة الأولى للدوري السعودي، وذلك بعد اتفاق تم يوم الثلاثاء بين شركة أرامكو، التي أنشأت الملعب، بجانب الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين وممثلي الناديين، وذلك بحسب بيان رسمي أصدره اتحاد الكرة يوم الثلاثاء.

ووجّه الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، من خلال الاجتماع الذي تم فيه توزيع المسؤوليات والمهام بين الجهات المعنية. فيما تقرر أن تسيّر شركة أرامكو مهام الصيانة والتشغيل وإقامة دورات تدريبية وعدة ورش عمل لكيفية إدارة الملعب الذي سيتولى مسؤوليته الرئاسة العامة واتحاد الكرة والرابطة خلال المباريات.

إلى ذلك سيلعب الاتحاد مباراته ضد العين في أبطال آسيا في الـ26 من الشهر الجاري. فيما عبّر محمد النويصر، رئيس رابطة دوري المحترفين، عن سعادته بالوصول إلى حل يساهم في دفع عجلة كرة القدم، نافيا في الوقت ذاته طلب شركة أرامكو مقاعد معينة داخل الملعب، ومطالباً بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

يذكر أن ناديي الاتحاد والأهلي قد تضررا كثيرا في الموسمين الفائتين من خلال اللعب على ملعب الملك عبد العزيز في الشرائع، ويبعد الملعب عن مدينة جدة قرابة 100 كيلومتر؛ مما يسبب مشقة للاعبين والإداريين وكذلك الجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة.

