"صلة" تحصل على حقوق تذاكر النصر

وقع الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، اليوم، عقد بيع حقوق التذاكر لشركة صلة للتسويق الرياضي، وذلك بعد أن قامت إدارة الاستثمار والتسويق الرياضي بالنادي بدراسة وتحليل عدة عروض مقدمة من شركات استثمارية ومستثمرين، حيث وقع الاختيار على صلة، لأنه العرض الأنسب من حيث ضمان حق النادي في الحد الأدنى السنوي، إضافة إلى المشاركة في الربحية.

وقال الأمير فيصل بن تركي حول التوقيع: "تحصل نادي النصر على حد أدنى سنوي يسدد في بداية كل موسم يفوق العقد السابق بنسبة الضعف تقريبا". وتابع: "بعد دراسات قامت بها إدارة الاستثمار والتطوير الرياضي بالنادي والتي بنيت على عدد حضور جماهيرنا للموسم الماضي تبين أن الدخل المتوقع للنادي من هذا العقد يتراوح بين ١٨ و٢٠ مليون ريال".

وطمأن رئيس الفريق الأصفر أنصاره بأن ناديه يملك أكثر من عرض لرعايته، ويقول: "أحب أن أؤكد للجميع أن النادي يسير بخطى ثابتة في مجال الاستثمار الرياضي، وأن إدارة الاستثمار والتطوير بالنادي تدرس عدة عروض رعاية وإعلان مختلفة سيتم حسمها في وقتها المناسب، وذلك بعد اختيار أفضلها وبعناية شديدة".

ويعتبر هذا العقد الاستثماري الثاني لإدارة النصر، عقب توقيع عقد رعاية مع شركة موبايلي قبل نحو 3 أسابيع.