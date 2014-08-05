"الممنوعون من التسجيل": سنحل الشكاوى خلال أيام

أجمع مسؤولو الأندية التي لم تحل الشكاوى المقدمة ضدها لدى لجنة الاحتراف السعودية، أنهم سيعالجونها قبل بداية مبارياتهم الرسمية، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في معرض إجاباتهم عن "العربية.نت"، وذلك من خلال بحثها عن جديد الشكاوى المقدمة ضدهم.

ويؤكد سالم العثمان، المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر أن ناديه أنهى جميع الشكاوى المقدمة ضده، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين الجدد الذين انضموا خلال فترة الانتقالات الصيفية سيكونون ضمن الأسماء التي سيختارها راؤول كانيدا لمباراة السوبر أمام الشباب مساء الخميس المقبل.

ووضع فهد المدلج رئيس الفيصلي يومين كحد أقصى، لحل الشكاوى المقدمة من خالد راضي وعبده برناوي، بعد تكفل أحد أعضاء الشرف بدفع 630 ألف ريال، وهي ما يطالب به اللاعبان، ويقول: "الشكاوى في طريقها للحل بعد التزام عبدالسلام العقيل، عضو شرف النادي بدفعها خلال يومين".

وعاد مدير الاحتراف بنادي الشعلة إلى الرياض لحل الشكوى المقدمة من قبل وليد الجيزاني، مهاجم الفريق السابق، وذلك وفقاً لما ذكره فهد الطفيل، رئيس النادي الذي قال:" لم يبقَ أمامنا سوى شكوى وليد الجيزاني، والتي عاد مسؤول الاحتراف إلى العاصمة من أجلها، وأستطيع القول إننا سننضم إلى تلك الأندية التي ذكرها رئيس لجنة الاحتراف خلال يوم واحد على أبعد تقدير".

ورغم الشكاوى المختلفة التي تحتويها أدراج لجنة الاحتراف ضد نادي نجران، والتي تبلغ مجموعها 11 مليوناً، يؤكد هذيل آل شرمة، رئيس النادي بأنهم يسعون إلى حلها قبل انطلاق الدوري ويقول: "لدينا شكاوى تتعلق برواتب متأخرة ومستحقات للاعبين ومدربين، لكننا نسعى لحلها قبل بداية الجولة الأولى أمام النصر، والدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد".

وأكد سلطان العويش، مدير نادي العروبة أن ضد ناديه شكوى وحيدة فقط من النادي المصري، وقال "تلقت إدارة النادي خطاباً يفيد بوجود شكوى قادمة من النادي المصري بمصر تفيد بمطالبات مالية لوكيل أعمال اللاعب والنادي على حد سواء، وهي في طريقها للحل ولا تشكل أي عائقاً أمام النادي، جميع اللاعبين الجدد سيتواجدون في لقاء الهلال المقبل في افتتاح مواجهات الدوري".

ورفض إبراهيم البلوي رئيس الاتحاد التعليق على الشكاوى المقدمة ضد ناديه، مبيناً أن كل ما يستجد سيعلن عبر المركز الإعلامي بناديه.

وكان الدكتور عبدالله البرقان قد أعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أندية الهلال والأهلي والخليج والشباب والتعاون وهجر، هي من يحق لها التسجيل في الموسم الجديد لعدم وجود أي شكوى معلقة ضدها.