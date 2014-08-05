6 كرات ذهبية جديدة بانتظار لاعبي السعودية

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد مؤتمراً صحافياً في مدينة جدة، وذلك للإعلان عن الآلية الجديدة لإعلان الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، والتي استحدثت مؤخراً، على غرار ما يحصل في الكثير من البطولات العالمية.

وشكّل اتحاد القدم فريق عمل يشرف على الجوائز المقدّمة عبر لجنة مستقلة يشرف عليها أحمد عيد رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالرزاق أبوداود رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عبدالمعطي كعكي وخالد المرزوقي كنائبين لرئيس اللجنة.

وترعى شركة نجوم الملاعب للتسويق المتخصصة في مجال الرياضة جوائز الكرة الذهبية، بحسب ما أعلن رئيس اتحاد القدم أحمد عيد، وتشملُ الجائزة الذهبية على ستّ جوائز رسمية تتنوع بين "أفضلِ لاعبٍ شامل، وأفضلِ لاعب واعد، بالإضافة إلى أفضل حارس مرمى ومدرب، وجائزة لهدافِ الدوري، والفريق المثالي".

وتقرر أن تُطبق على الجوائز كافة المعايير الدولية المتخذة في الاتحادِ الدولي الفيفا حيث وضع الاتحاد ثمانية معايير أساسية لاختيار الحائزين على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب واعد، وهي: التحلي بالأخلاق الحميدة، والحصول على أقلِّ عددٍ من البطاقاتِ الصفراءِ والحمراء، فضلا عن المشاركة في عدد أكبر من المباريات الرسمية.. كما ستدخل جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي ستطبق في مواجهات الدوري، ضمن معايير اختيار الفائز بالكرةِ الذهبية، كما سيُؤخذُ بعينِ الاعتبار تأثيرُ اللاعبِ على أداءِ فريقِه في كلِّ مباراةٍ على حِدة، وأداء اللاعب بشكل عام.

وسيتم الاختيار عبر التصويتِ من خلال استمارات رسمية ستوزع على خبراء الكرة والمدربين، وقادة الفرق والعديد من الإعلاميين، كما ستشارك الجماهير في التصويت، والذي من المقررِ إقامتُه قبل نهايةِ الدوري بجولتيْن كحدٍّ أدنى، أو بعد نهايتِه.. بحسبِ ما يقررُ اتحادُ القدم، حيث ستوزع الاستمارات ويقدّم من خلالها المرشّح ثلاثة أسماء لجائزة الأفضل، على أن يحصل الأول على خمس نقاط، فيما يحصل الثاني على ثلاث نقاط تضاف له في سباقه على الجائزة، ويحوز الثالث على نقطة وحيدة.

وسيحصل الفائزون على كرة ذهبية مقدّمة من اتحاد القدم بالإضافة الى مبلغ مالي لم يعلن عنه حتى الآن.