"مخضرمون" يجهزون العروبة لموسمه الثاني بالأضواء

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق العروبة، صاحب المركز الثامن بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق الرائد الذي نال المركز التاسع.

وحصل العروبة على المرتبة الثامنة بـ29 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي نهاية الموسم تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب جميل بلقاسم، والتعاقد مع الفرنسي لوران بانيد.

وتعاقد النادي الشمالي مع المخضرم الكويتي مساعد ندا لسد الفراغ الذي أحدثه رحيل علي الخيبري، قائد الفريق السابق إلى النصر، واستعان بعبده برناوي مدافع الأخير بنظام الإعارة، وعلي الزبيدي من الفيصلي، وإبراهيم هزازي وعلي عطيف، لاعب وسط الاتفاق السابق، ودعم خطوطه الأماميه بمهند عوض، والمخضرم وليد الجيزاني، فيما وقع مع صانع الألعاب البوليفي كامبوس، وجلبت المهاجم الغاني بناهين، ومدد ارتباط اللاعبين عبدالإله النصار، وفواز فلاته وموسى الشمري ليستمروا موسماً إضافياً مع أصفر الجوف.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لمدة أسبوعين، لعب خلاله مباراتين أمام بيكان الإيراني ومواطنه استقلال أهواز وخسرهما بـ2-1 و3-2 على التوالي، وتوجه بعد ذلك إلى الكويت ليخوض معسكراً قصيراً، واجه فيه الصليبيخات وانتصر عليه بـ4-2 وعلى السالمية بهدفين مقابل هدف.