النصر يحسم ملف الشكاوى.. ويدشن طقم "السوبر"

انضم نادي النصر إلى ركب الأندية التي يحق لها تسجيل لاعبيها الجدد بعد أن نجح بإنهاء كافة الشكاوي المقدمة ضده لدى لجنة الاحتراف بحسب رئيسها عبدالله البرقان الذي أكد ظهر اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "النصر يحق له التسجيل".

وكانت ادارة النصر قد أودعت أمس في حساب لاعبيها ثلاثة رواتب متأخرة، ونجحت صباح اليوم بإقفال الشكاوى المرفوعة ضدها في لجنة الاحتراف والمقدرة بـ23 مليون ريال تمثل مستحقات لاعبين ووكلاء أعمال.

الى ذلك دشن النادي طقمه الاساسي الذي سيرتديه لاعبوه في مباراة السوبر غداً الخميس على أن يدشن الطقمين الثاني والثالث خلال الاسبوع المقبل.

من جانب آخر خصص اتحاد القدم 70% من المدرجات لجماهير نادي النصر وتم تخصيص 30% من المدرجات لجماهير الشباب تم ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم برئاسة رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد المقرن.