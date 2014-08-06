في "السوبر".. التاريخ يقف بجانب بطل الدوري

تميل بطولة السوبر على مستوى العالم إلى بطل الدوري، بشكل أكبر من نظيره بطل الكأس بعدد مرات يقترب من الضعف أو يزيد عن ذلك. ومحلياً لا يمكن الاعتماد على تلك الإحصائية، كون أحدث البطولات السعودية لم تقم سوى مرة وحيدة العام الماضي، بين الفتح بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك، وانتهت بفوز الفتح بأولى ألقاب السوبر السعودي في ملعب الشرائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية، أقدم بطولة سوبر بالعالم والتي يبلغ عمرها 106 أعوام، يتفوق أبطال الدوري على نظرائهم أبطال كأس الاتحاد بـ25 فوزاً، مقابل 10 بطولات حققتها الأندية بطلة الكأس، وذلك منذ إقرار اتحاد اللعبة تنظيم البطولة على ملعب ثابت في 1974، وتخصيصها لبطلي الدوري والكأس، بعدما كانت أشبه بالمباراة الاستعراضية سابقاً، وتحويلها إلى ملعب ثابت، وهو ويمبلي القديم، قبل نقله إلى ملعب الألفية بويلز، ومن ثم نقله لملعب ويمبلي الجديد بعد افتتاحه مطلع موسم 2007-2008، وفي النسخة الأولى من البطولة بعد التعديلات، انتزع ليفربول اللقب، فيما تعود آخر انتصارات بطل الكأس إلى 2009 بفوز تشيلسي اللندني على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وفي إسبانيا التي نظمت بطولة كأس السوبر للمرة الأولى مطلع الثمانينيات الميلادية، واصل أبطال الدوري اكتساحهم لسجل الأبطال بـ20 فوزاً، مقابل 9 انتصارات لأبطال كأس ملك إسبانيا بدأها ريال سوسيداد بطل الدوري الإسباني 1981-1982، وفي الأعوام الثمانية الأخيرة لم يستطع بطل الكأس الحصول على اللقب وتحديداً منذ فوز إشبيلية على برشلونة مطلع موسم 2006-2007م.

وأطلق الطليان بطولة السوبر خاصتهم أواخر الثمانينيات الميلادية، بلقاء بين ميلان بطل الدوري وسامبدوريا بطل الكأس، والتي خطف بها الأول باكورة ألقاب السوبر، واستمر نجاح أبطال الدوري بتحقيق البطولة بواقع 19 مرة، مقابل 6 بطولات حملها أبطال الكأس، كانت آخرها عام 2009م بفوز لاتسيو على انتر 2-1.

وعانت بطولة السوبر الألماني من متاعب عدة تتمثل بعدم اعتمادها كبطولة رسمية حتى العام 1987، حين فاز بايرن بطل الدوري على غريمه فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، وبالرغم من ذلك، تفوق أبطال الدوري على أبطال الكاس 9 مرات مقابل 5 لأبطال الكأس، كان آخرها فوز دورتموند العام الماضي برباعية على بايرن ميونخ.