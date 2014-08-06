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12 لحظة مهمة بمشوار النصر والشباب نحو "السوبر"

المصدر: دبي - عبدالعزيز الرباح
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خلال موسم طويل، بلغ 9 أشهر، أسفر عن حصول النصر والشباب على لقبين قاداهما ليكونا طرفي مباراة الغد، كان هناك 12 لحظة مهمة بمسيرتهما خلال العام الماضي، وصولا إلى حمل لقبي الدوري وكأس الملك..

أهم لحظات النصر بمشواره ببطولة الدوري:

هدف محمد السهلاوي على نجران هدف محمد السهلاوي على نجران

هدف محمد السهلاوي في نجران، 23 أغسطس 2013:

تلقى السهلاوي كرة في منتصف ملعب نجران وسددها مباشرة نحو شباك الخصم، ليعلن أول أهداف فريقه في الموسم، ويمنحه النقاط الثلاث.

محمد السهلاوي على الهلال محمد السهلاوي على الهلال

هدف محمد السهلاوي في الهلال، 25 أكتوبر 2013:

في اخر دقائق المباراة تسبب عبدالرحيم جيزاوي بركلة جزاء، سددها السهلاوي في مرمى الهلال ليمنح فريقه الصدارة بالجولة العاشرة.

هدف جمعان الدوسري على الشباب هدف جمعان الدوسري على الشباب

هدف جمعان الدوسري في الشباب، 7 ديسمبر 2013:

قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق، تقدم المدافع الدوسري نحو منتصف ملعب الشباب، وأطلق تسديدة بعدية المدى، عانقت شباك وليد عبدالله، ليقلب الأصفر خسارته بهدفين إلى فوز بـ3 أهداف ويحافظ على الفارق الذي يفصله عن غريمه الهلال.

يحيى الشهري أمام الأهلي يحيى الشهري أمام الأهلي

هدف يحيى الشهري في الأهلي، 29 ديسمبر 2013:

تعرض النصر لهدف مبكر من أقدام تيسير الجاسم، وبعدها بدقائق طُرِد حارسه عبدالله الشمري، لكن أغلى لاعب سعودي تألق وقاد فريقه لتحقيق الفوز الصعب بتسجيله الهدف الثاني الذي أكد بقاء الأصفر في المقدمة.

هدف عمر هوساوي أمام الفتح هدف عمر هوساوي أمام الفتح

هدف عمر هوساوي في الفتح، 28 يناير 2014:

تأخر النصر بهدف، وعاد إلى المباراة مع بداية الشوط الثاني، وفي آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع سدد عمر هوساوي كرة أرضية زاحفة ليعلن فوز فريقه والحفاظ على الفارق النقطي مع الهلال.

هدف التون برانداو على الشباب هدف التون برانداو على الشباب

هدف التون برانداو في الشباب، 28 مارس 2014:

تلقى الهداف البرازيلي تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بيمناه ليمنح النصر النقطة التي أكدته بطلاً لدوري جميل للمحترفين.

أهم لحظات الشباب بمشواره نحو كأس الملك:

هدف نايف القاضي على الكوكب هدف نايف القاضي على الكوكب

هدف نايف القاضي في الكوكب، 18 فبراير 2014:

سجل المدافع المخضرم الهدف الأول بشباك الكوكب في دور الـ32، ليعلن بداية مشوار فريقه بالبطولة.

هدف عماد خليلي على النصر هدف عماد خليلي على النصر

هدف عماد خليلي في النصر، 8 مارس 2014:

تلقى خليلي كرة في الرواق الأيمن، وتلاعب بمدافي النصر بطريقة فنّية رائعة، وسجل هدفاً لايمكن نسيانه، ليضمن وصول فريقه إلى ربع النهائي.

رافينيا أمام الهلال رافينيا أمام الهلال

هدف رافينيا على الهلال، 11 أبريل 2014:
استغل الماهر البرازيلي دربكة في صفوف دفاع الهلال بعد ركلة ركنية، ليودعها شباك الأزرق بـ"الكعب"، وينقل فريقه نحو نصف النهائي.

ماجد المرشدي أمام الاتفاق ماجد المرشدي أمام الاتفاق

هدف ماجد المرشدي على الاتفاق، 20 أبريل 2014:

فيما كانت المباراة تتجه لفوز أصحاب الأرض، أنقذ المرشدي الشباب من الخسارة بتسجيله هدف التعادل، ويبقي على آمال فريقه.

عمر الغامدي أمام الاتفاق عمر الغامدي أمام الاتفاق

هدف عمر الغامدي على الاتفاق، 27 أبريل 2014:

تقدم محور الدفاع المخضرم إلى مناطق الاتفاق، وسدد كرة قوية بطريقة تشابه هدف فان باستن الشهير بنهائي يورو 1988م.

مهند عسيري أمام الأهلي مهند عسيري أمام الأهلي

هدف مهند عسيري "الأول" على الأهلي، 1 مايو 2014:

كتب المهاجم عسيري نهاية المباراة، وحصول فريقه على اللقب، في وقت مبكر، بعد استغلاله لخطأ عبدالله المعيوف الفادح، قبل أن يضيف هدفاً اخراً بالشوط الثاني.

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