180 مليوناً دفعها النصر والشباب قبل السوبر

لم يوفر مسؤولو النصر والشباب جهداً بتجهيز فريقيهما للموسم الرياضي الجديد، الذي يبدأ يوم الغد بمواجهة السوبر بين بطلي الدوري وكأس الملك، ودفع الناديان مبلغاً يتجاوز 180 مليون ريال، ثمناً لتدعيم صفوفهما قبل البطولة الأولى بالموسم.

وأنفق النصر مبلغ 149 مليوناً ثمناً لجلب 7 لاعبين، ثلاثة منهم أجانب بدلاً لعماد الحوسني ومراد دلهوم والبرازيلي التون برانداو، حيث افتتح سوقه الصيفي بالحصول على توقيع أحمد الفريدي من الاتحاد مقابل 20 مليوناً مقابل 4 أعوام، من ثم انتزع توقيع لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين من الرائد لقاء 24 مليون ريال سعودي بعد يمتد لـ5 سنوات.

ودعّم النصر خط دفاعه بعلي الخيبري، قائد فريق العروبة مقابل 18 مليون ريال سعودي، واختتم صفقاته المحلية بضم حسين شيعان، الحارس المنسق من الشباب مقابل 10 ملايين ريال لـ4 مواسم.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، وقعت إدارة النصر أضخم عقد للاعب أجنبي هذا الموسم بالتعاقد مع صانع أدريان ميرزفيسكي، صانع ألعاب منتخب بولندا وطرابزون سبور التركي مقابل 45 مليون ريال، ومن ثم تعاقد مع ماركوس جابرييل، لاعب وسط بالميراس البرازيلي بـ15 مليوناً، وجلب هرنان دي سوزا، مهاجم فلامنغو البرازيلي مقابل 17 مليون ريال سعودي.

وفي المقابل، أنفق الشباب مبلغ 31 مليون ريال مقابل جلب 5 لاعبين، حيث أعاد عبده عطيف، قائده السابق، مقابل 8 ملايين ريال، وتعاقد مع طارق خطاب، مدافع الوحدات الأردني بـ2.5 مليون ريال، وجلب حمد الجيزاني، لاعب الرياض، بـ6 ملايين ريال، وقدم 13 مليون ريال، مقابل التعاقد مع البرازيلي روجيرو بنظام الإعارة لموسم وحيد، وختم صفقاته بالتعاقد مع السنغالي مباي دياني مقابل 1.5 مليون ريال لموسم وحيد.