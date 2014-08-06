MBC تواصل استقطاباتها لـ"دوري جميل"

انضم جعفر الصليح، معلق المباريات، وعبدالرحمن الدحيم، وبدر رافع، ورياض المزهر، وناصر الشيبان، المراسلون الميدانيون، إلى قنوات MBC الرياضية التي ستنقل الدوري السعودي حصرياً للمواسم العشرة المقبلة لينضموا إلى مجموعة النجوم الذين استقطبتهم المجموعة للعمل في القنوات الرياضية.



وبدأ الصليح مشواره مع ميكرفون التعليق عبر قنوات ART الناقل الحصري للدوري السعودي قبل 6 مواسم، وبعدها تحول إلى القناة الرياضية السعودية التي بقي فيها حتى وصل إلى منصب مدير إدارة التعليق فيها.

ويعتبر الدحيم، الذي بدأ مشواره كمراسل ميداني في قنوات ART قبل نحو 8 أعوام، من أبرز المراسلين الميدانيين، واشتهر بثنائياته مع رفيق دربه، عبدالله العضيبي، الذي وقع مع MBC الأسبوع الماضي، فيما يعرف بدر رافع، لاعب كرة القدم السابق، من خلال بدايته عبر قنواتART ومن ثم الانتقال إلى القنوات الرياضية السعودية مع الدحيم والعضيبي قبل 3 أعوام.

وكانت بداية المزهر من خلال قنوات ART في موسم 2007-2008، كمراسل ميداني للمباريات التي تقام في المنطقة الغربية، قبل انتقاله إلى قنوات "لاين سبورت" لفترة وجيزة والاتجاه بعدها إلى القناة الرياضية السعودية، فيما يعتبر الشيبان الوحيد من بين زملائه المنضمين حديثاً لـMBC، الذي بدأ مشواره من خلال القناة الرياضية السعودية موسم 2011-2012.