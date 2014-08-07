أحمد عيد: الحرص على رياضة الوطن دعانا لاختيار MBC

وقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد شراكة لنقل مباريات المسابقات السعودية مع مجموعة mbc بحضور علي الحديثي، المشرف العام على مجموعة mbc إلى جانب صالح المغيليث، نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وقال أحمد عيد قبل التوقيع على العقد الذي يربط الطرفين لـ10 مواسم: "إنني فرح جداً، لأننا بدأنا نعمل بشكل مؤسساتي ونحظى بشرف خدمة شباب الوطن، أشكر الجميع بمن فيهم القناة السعودية على ما قدموه في المواسم الماضية وكانوا مميزين، واليوم نرحب بقناة mbc الرائدة في كل المجالات، وعلى الرغم من وجود عروض من قنوات أخرى، كان عرض mbc الأفضل من جميع النواحي، سواء من الناحية المالية والجودة والانتشار والكفاءة المعرفية، فضلاً عن الكفاءة الرياضية، وهو ما دعانا لاختيارها ناقلا رسميا، وفي النهاية أود التذكير أن حرصنا على رياضة الوطن دعانا لاختيار mbc، وختم بقوله: "أشكر الجميع على وقوفهم معنا وعلى الدعم الكبير لنا".

وجرى بعد ذلك إتمام مراسم التوقيع، قبل أن يتحدث علي الحديثي، المشرف العام على مجموعة mbc، حيث عبر عن فخره واعتزازه للدخول في اتفاقية مع اتحاد كرة القدم بنقل المسابقات السعودية لمدة 10 سنوات مقبلة، شاكراً المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس العام لرعاية الشباب على الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية.

ووعد الحديثي كافة الجماهير الرياضية بالمساهمة في الارتقاء برياضة الوطن، وأن يشاهد الجميع mbc متميزة كما هي العادة في تغطية كافة المناسبات في جل المجالات الرياضية وغيرها.

وشدد الحديثي في ختام حديثه على أن التوقيع تزامن مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الشباب والرياضة، ومنها بناء ملعب الجوهرة والمضي قدما في إنشاء 11 ملعباً رياضياً في كافة أرجاء السعودية.

وبين الأستاذ علي الحديثي أن المجموعة ستنقل كافة مسابقات دوري جميل للمحترفين وكأس الملك، إضافة إلى كأس ولي العهد، فيما سيحصل التلفزيون السعودي على حقوق نقل المباريات النهائية، وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، على أن يعقد اجتماع آخر لتحديد الطريقة المناسبة لنقل مباريات أخرى ضمن مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وكشف الحديثي أن الحديث عن تشفير المسابقات المحلية سابق لأوانه، مؤكداً أنه في السنة الأولى من العقد المبرم ستكون القنوات مجانية. وتابع: "سندرس الموضوع مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإن كان التشفير فيه مصلحة للأندية والمنظومة الرياضية على حد سواء سنفكر في ذلك بشكل أكبر "بما فيه مصلحة للكرة السعودية".