"النمر" يشعل التنافس بين ليفربول وريال مدريد

يبذل ليفربول الإنجليزي محاولات جادة للتعاقد مع الكولومبي رادميل فالكاو، الذي عاد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن خوض نهائيات كأس العالم الماضية، رغم الاهتمام الذي يلاقيه "النمر" من ريال مدريد الساعي لتدعيم خط هجومه.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" فإن براندن روجرز يبحث عن تعويض رحيل مهاجمه الأورغوياني لويس سواريز إلى برشلونة، من خلال التعاقد مع لاعب موناكو الفرنسي، الذي يبدو قريباً من مغادرة فريق الإمارة، على خطى مواطنه خاميس رودريغيز، الذي انتقل إلى ريال مدريد بصفقة قياسية.

ويواجه ليفربول، وصيف الدوري الإنجليزي، مشكلة حقيقية، تتمثل بتفضيل فالكاو العيش في العاصمة الإسبانية، بعد فترة ناجحة قضاها مع قطب مدريد الآخر لمدة تجاوزت 3 مواسم، حقق خلالها بطولة كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي وبطولة سوبر أوروبا.

وانتقل فالكاو، الذي انضم لخاميس رودريغيز وجواو موتينهو في موناكو، الذي عاد الموسم الماضي إلى فرق النخبة الفرنسية، مقابل 50 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة بقطع بالرباط الصليبي مطلع العام الجاري ليغيب عن نهائيات كأس العالم الأنجح بتاريخ بلاده، عقب وصول المنتخب الكولومبي لثمن النهائي.