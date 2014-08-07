بطولة ودية تعزز ثقة الرائديين بفريقهم للموسم القادم

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق الرائد، صاحب المركز التاسع بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق الفتح الذي نال المركز العاشر.

وحصل الرائد على المرتبة التاسعة بـ29 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور نصف النهائي إثر خسارته أمام الهلال بهدف نظيف، وفي نهاية الموسم تم إنهاء عقد البلجيكي مارك بريس، والتعاقد مع المقدوني كوستوف، واستلم عبداللطيف الخضير الرئاسة خلفاً لعبدالعزيز المسلم الذي انتهت فترة تكليفه.

وتعاقد "رائد التحدي" مع المغربي حسن الطير، والمهاجم بابا وايغو من الاتفاق، وتم تجديد التعاقد مع الأردني أنس بني ياسين، فيما استفاد من خدمات لاعب المحور عبدالمحسن عسيري، وجلب سلمان هزازي من القادسية، وجلب أحمد مفلح لتدعيم هجومه.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لمدة أسبوعين، لعب خلاله مباراتين أمام مودريفا الروسي وخسر بـ3-1، وانتصر على غلوريا الروماني بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على الحزم بهدفين مقابل هدف.

ولعب الرائد ببطولة الوحدة الودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفاز على المستضيف بهدفين مقابل هدف، وتجاوز الاتفاق بهدف نظيف، ليحصل على البطولة.