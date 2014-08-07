MBC تضم المعلق الغامدي للقنوات الرياضية

وقعت MBC عقداً مع عبدالله الغامدي، المعلق السعودي، ليكون ضمن طاقم القنوات الرياضية بجانب كل من فارس عوض وعامر عبدالله وجعفر الصليح، الذين سيتولون التعليق على مباريات دوري جميل وبطولتي كأس ولي العهد وكأس الملك.

وبدأ الغامدي مشواره مع التعليق قبل 3 مواسم عبر القنوات الرياضية السعودية، وبات بعد فترة وجيزة، أحد أهم المعلقين الشباب بالسعودية.

وضمت MBC حتى الآن كلاً من فارس عوض، وعامر عبدالله، وجعفر الصليح كمعلقين، وعبدالله العضيبي وعبدالرحمن الدحيم وبدر رافع ورياض المزهر وناصر الشيبان كمراسلين ميدانيين، وعبدالعزيز البكر كمقدم برامج، ومحمد السويلم وخالد الشنيف كمحللين فنيين.

