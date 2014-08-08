الفتح يستعد لمرحلة ما بعد "الجبال"

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق الفتح، صاحب المركز التاسع بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق نجران الذي نال المركز العاشر.

وحصل الفتح على المرتبة التاسعة بـ28 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور نصف النهائي إثر خسارته أمام الهلال بهدفين، وفي نهاية الموسم تم إنهاء عقد التونسي فتحي الجبال بعد مواسم طويلة، والتعاقد مع الإسباني خوان ماكيدا، مدرب الشعلة السابق.

وتعاقد بطل الدوري السعودي قبل موسمين مع الغاني ابراهيما كيمدور، ولاعب الوسط توفيق بوحيمد، وفيصل الجمعان.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لعب خلاله مع فريق موردوفيا الروسي، وخسر المباراة بهدف نظيف، فيما اهتزت شباكه ثلاثة مرات على ملعب نادي الهلال أواخر الشهر الماضي بمباراة ودية، قبل مواجهة فريق حطين ضمن مباريات كأس ولي العهد.