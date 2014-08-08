النصر: أبعدوا المرداسي عنا.. وأعطونا "أجانب"

شنت إدارة نادي النصر هجوماً على الحكم فهد المرداسي الذي قاد نهائي السوبر أمس، والذي خسره فريقها أمام الشباب بركلات الترجيح ٤-٣.

وقالت عبر بيان رسمي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "انطلاقاً من حرص إدارة النادي على أن تسود العدالة والنزاهة في منافساتنا الرياضية، خصوصاً أننا على أبواب موسم رياضي يتوقع أن تشتد فيه المنافسة على البطولات بين الأندية الشقيقة، وبناء على ما أفرزته مباراتنا في السوبر أمام شقيقنا نادي الشباب من أخطاء تحكيمية واضحة أثرت وبلا جدال في سير ونتيجة المباراة، وبالتالي البطولة، وهي الأخطاء التي اعتدنا نحن في النصر على تكرارها في كل مباراة لنا يقودها الحكم فهد المرداسي، وكلنا نتذكر جيداً ما حدث منه من أخطاء واضحة وفاضحة في الموسم الماضي في مباريات النصر الثلاث أمام الأهلي ونجران والفتح، والتي تحدث عنها المحللون والنقاد في حينها بكل وضوح وصراحة، وقد توقعنا أن تلك الأخطاء أصبحت من الماضي ولن تتكرر في موسمنا الجديد، إلا أننا وبكل أسف وجدنا الحال مع هذا الحكم على ما هو عليه لم يتغير ولم يتبدل أو يتطور، مما يعطي مؤشرات أن القادم لن يكون أفضل مما كان عليه حال التحكيم في مباراة السوبر".

وطالبت الإدارة النصراوية عبر البيان من اتحاد القدم "زيادة عدد المباريات المسموح فيها إحضار حكام أجانب، إضافة إلى تحفظها على تكليف الحكم فهد المرداسي بقيادة أي مباراة يكون طرف فيها النصر مستقبلاً بسبب تعدد أخطائه في المباريات التي يكون النصر طرفاً فيها، حرصاً على سلامة المنافسة الرياضية وعدم خلق البلبلة بين صفوف الجماهير".

وكان النصر قد خسر بطولة السوبر من أمام الشباب بركلات الترجيح ٤-٣ بعد انتهاء المباراة بالتعادل ١-١ في أشواطها الأصلية والإضافية.