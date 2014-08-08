النصر يكرر "التجربة الإنجليزية" مع الركلات الترجيحية

بتسديد حسن معاذ الركلة الترجيحية الأخيرة مساء أمس، والتي زف من خلالها فريقه لحمل اللقب، أكد النصر فشله في جميع النهائيات التي تصل ركلات الجزاء للمرة الخامسة، والخسارة الـ11 بتاريخه عندما يتم اللجوء إلى الركلات الإقصائية، بسيناريو يشابه المنتخب الإنجليزي الذي يخرج دوماً من البطولات الكبرى عبر ضربات الجزاء.

وخرجت إنجلترا من كأس العالم 1990م بركلات الترجيح على يد ألمانيا بنصف النهائي، وفي بطولة أمم أوروبا 1996 التي نظموها الإنجليز، خرج منتخبهم على يد الألمان كذلك بنصف النهائي، وفي كأس العالم 1998م خرج منتخب الأسود الثلاثة على يد الأرجنتين وحارسها كارلوس روا في ثمن النهائي.

وأخرج الحارس البرتغالي ريكاردو منتخب إنجلترا من ثمن نهائي بطولة يورو 2004م، عندما تصدى لركلة داريوس فازيل الجزائية، وسدد الركلة التي تليها، فيما سدد كريستيانو رونالدو بعد عامين في ألمانيا ليخرج الإنجليز من ربع نهائي كأس العالم بركلات الجزاء، وقبل عامين خرج الإنجليز من بطولة يورو 2012م بركلات الترجيح على يد إيطاليا وحارسها العملاق، جيانلويجي بوفون.

أما النصر، فبدأ نحسه مع ركلات الترجيح بنصف نهائي بطولة كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 1991م أمام الرجاء البيضاوي، وخسر تلك المواجهة بـ4-2، وفي ذات العام سقط أمام الاتحاد بجدة بنهائي كأس ولي العهد 5-4.

وفي بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري عام 1996م، خرج النصر (منظم البطولة آنذاك) أمام غريمه الهلال بـ4-2، وبعدها بأربعة أعوام سقط بنهائي كأس الأمير فيصل بن فهد بركلات الجزاء أيضاً أمام الأهلي بذات النتيجة، وخرج أمام الأهلي بنصف نهائي ولي العهد 2003 بنتيجة 5-4.

وأمام الفيصلي بثمن نهائي كأس ولي العهد 2007م، خرج النصر بركلات الجزاء

بنتيجة 5-4، وبعدها بعام خرج من الحزم بدور ثمن النهائي بكأس الملك للأبطال بواقع 6-5، وفي نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد 2009، خسر الأصفر أمام الشباب بـ4-3.

وخرج النصر من دور نصف النهائي بكأس أندية الخليج 2010م بعد خسارته أمام الوصل الإماراتي 4-3، فيما فقد كأس ولي العهد 2013م أمام غريمه الهلال بنتيجة 4-2، وبالأمس خسر النهائي الخامس له بركلات الجزاء أمام الشباب بنتيجة 4-3.

وفي المقابل فاز النصر 6 مرات بركلات الجزاء، اثنتين كانتا بدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد (الاتحاد سابقاً) أمام الهلال عام 1997م، والشباب بنتيجة 5-4 في نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد 2008م، فيما كانت الأربع الأخرى بدوري ثمن وربع النهائي، بدءاً من الفوز على الأهلي بالمربع الذهبي بنظامه القديم عام 2002 بنتيجة 3-1، والفوز على الاتحاد بربع نهائي كأس ولي العهد 2009م، والفتح بثمن نهائي بطولة كأس ولي العهد 2012م، فيما فاز خارجياً ببطولة دوري أبطال العرب 2005 على أولمبيك أسفي المغربي بـ5-3.

