الهلال والاتحاد أمام العروبة والفيصلي بافتتاح الدوري

ينطلق مساء اليوم الجمعة دوري جميل السعودي بلقاءين مقدمين من المرحلة الثانية بسبب مشاركة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، إذ يستضيف الأول نظيره العروبة، فيما يستضيف الثاني فريق الفيصلي.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يسعى الهلال وصيف النسخة الماضية والتي توج بها النصر، إلى تحقيق بداية قوية قبل مواجهته أمام السد القطري يوم الثلاثاء ١٩ أغسطس في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، واستعد الهلال للموسم الجديد استعدادا قويا تحت قيادة مدربه الجديد الروماني ريجيكامف، والذي أتى خلفاً للمقال سامي الجابر من خلال معسكره الذي أقيم في النمسا، ولعب أربع مباريات ودية كانت أمام دينامو كييف الأوكراني واتليتك بلباو وجورمالا اللاتيفي وجنوى الإيطالي، إذ فاز على الأول والثالث وخسر من الثاني وتعادل مع الأخير.

وخاض مباراة وحيدة بعد عودته إلى الرياض كانت أمام الفتح، وانتهت بفوزه بثلاثيه نظيفه.

ولم يغير الهلال كثيراً في صفوفه، حيث فضل إبقاء الثلاثي الأجنبي البرازيلي نيفيز ومواطنه ديقاو والكوري الجنوبي كواك، وتعاقد مع الروماني بينتيلي، إضافة إلى تعاقده مع اللاعبين المحليين الحارس فهد الثنيان وصانع ألعاب الاتفاق حمد الحمد.

وفي المقابل، يبحث العروبة الذي نجح بالبقاء في الموسم الماضي بعد صعودة لأول مرة لدوري المحترفين إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً لمدة أسبوعين في تركيا لعب خلاله مباراتين أمام بيكان الإيراني ومواطنه استقلال أهواز وخسرهما ٢-١ و٣-٢، وتوجه بعد ذلك إلى الكويت ليخوض معسكراً قصيراً لعب من خلاله مباراتين كانت أمام الصليبيخات والسالمية، وفاز بهما بنتيجة ٤-٢ و٢- صفر.

ودعم العروبة صفوفه بثلاث تعاقدات أجنبية، إذ انتدب الكويتي المخضرم مساعد ندا لتعويض غياب المدافع علي الخيبري الذي انتقل إلى النصر، ووقع مع الثنائي البوليفي كامبوس والنيجيري بناهين، وأبقى على مدافعه المالي ايسياكا، وأبرم ٦ صفقات محلية، إذ وقع مع المدافع عبده برناوي من النصر، وثنائي الاتفاق علي عطيف وإبراهيم هزازي، ولاعب الفيصلي علي الزبيدي، والمهاجمين مهند عوض ووليد الجيزاني.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، يسعى الاتحاد إلى تحقيق بداية قوية مثل الهلال قبل الدخول في معترك الآسيوية، والذي سيلاقي فريق العين الإماراتي في دور ربع النهائي.

وخاض الاتحاد معسكراً إعدادياً لمدة ١٨ يوما في هولندا، لعب من خلاله مباراتين كانت أمام فيتسيا الهولندي ومواطنه هيرلكس، ونجح بالفوز على الأول ٥-١ وتعادل ١-١ أمام الأخير.

وأعادت الإدارة الاتحادية قائد الفريق محمد نور بعد خوضه موسماً ناجحاً مع النصر الموسم الماضي توجه بتحقيق بطولتي الدوري وكأس ولي العهد، وتعاقدت مع الظهير الأيمن الشبابي صالح القميزي، ودعم صفوفه برباعي أجنبي وهم المالي سامبا دياكيتي لاعب فريق كوينز بارك الإنجليزي، والإيفواري ديديه ياكونان لاعب فريق هانوفر ٩٦ الألماني، والبرازيلي انطونيو ماركينيو لاعب روما الإيطالي، والأردني محمد الدميري لاعب الوحدات الأردني.

وفي المقابل، لن تكون المهمة سهلة لفريق الفيصلي الذي يعلم صعوبة المباراة، وخاض الفريق معسكراً في تركيا لمدة ١٥ يوما لعب من خلاله ثلاث مباريات، إذ خسر من فريق دينمو الجورجي بسداسية نظيفة، وفاز على فريق أكاديمية اسطنبول التركي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر في آخر لقاءاته أمام هجر ٣-٢.

وتعاقدت إدارة الفيصلي مع اللاعب الفلسطيني أشرف نعمان، وجددت عقود البرازيليين مارسيليو وانطونيو داسيلفا، والأردني خليل بني عطية.