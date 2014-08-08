الحديثي: نعمل على تطوير الأندية والارتقاء بكرة القدم

على نحو أشبه بخلية نحل لا تعرف الكلل، كثفت "مجموعة MBC" من جهودها الحثيثة، لتتصاعد فيها وتيرة العمل والإنجاز ضمن الفترة القصيرة الممتدة على مدى أيام قليلة، فاصلة ما بين إعلان "الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم" عن فوز تحالف "مجموعة MBC" والتلفزيون السعودي بحقوق نقل مباريات كرة القدم للأندية، وصولاً إلى يوم إطلاق 4 قنوات رياضية جديدة. أيام قليلة شكلت تحيا حقيقيا من نوع خاص، تمثل في التجهيز لإطلاق شبكة قنوات رياضية، تحمل اسم MBC PRO SPORTS، متخصصة في نقل "الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم"، وعرض المباريات الكروية على مدى المواسم المتعاقبة، من ضمن "دوري عبد اللطيف جميل"، و"كأس خادم الحرمين"، و"كأس ولي العهد"، والتي يبلغ عددها نحو 240 مباراة في الموسم الواحد.

وتحت شعار "بيت جديد للكرة السعودية"، تبث شبكة قنوات MBC PRO SPORTS مباريات "الدوري السعودي"، بما في ذلك تلك التي تلعب في وقت واحد، حيث يشهد الدوري السعودي، كما هو معلوم، 2 أو 3 أو حتى 4 مباريات في اليوم أو الوقت الواحد. بموازاة ذلك، سيواكب المباريات عدد من البرامج الكروية المختلفة، بأنماطها التحليلية والحوارية والنقدية والتوثيقية وغيرها، إلى جانب "سكوبات" وتغطيات خاصة قبل المباريات وخلالها وبعدها، إضافة إلى غيرها من مستلزمات العملية الإنتاجية المتكاملة، ما يصب في خانة تعزيز كرة القدم السعودية وجمهور مشجعيها الواسع.

وبذلك تكون "مجموعة MBC" قد وضعت إمكاناتها الإنتاجية والبرامجية والفنية والتسويقية في خدمة "الدوري السعودي"، بهدف إضافة قيمة إنتاجية عالية إلى المباريات، لتتماهى مع المتابعة الجماهيرية الواسعة التي تلقاها كرة القدم في المملكة. وعلى سبيل المثال، يبدو أول الغيث جلياً في تمتع ثلاث من قنوات شبكة MBC PRO SPORTS الأربع الجديدة، بخاصية فنية مزدوجة، إذ تجمع ما بين صورة البث فائق الدقة "HD" وصورة البث الاعتيادي "SD". وبموازاة المحتوى المتميز الذي يعتمد على البث المباشر والتغطيات الخاصة والبرامج العائدة إلى المباريات الكروية السعودية، ستوفر شبكة قنوات MBC PRO SPORTS أيضاً مروحة واسعة من المحتوى الكروي المتعلق بأبرز منافسات كرة القدم الإقليمية والدولية.

وتعليقاً على فوز تحالف "مجموعة MBC والتلفزيون السعودي"بحقوق نقل الدوري السعودي، قال الأستاذ علي الحديثي، المشرف العام على "مجموعة MBC": "نأمل أن يسهم الفوز في نهضة كرة القدم السعودية، وأن يساعد تدريجياً على تعزيز الأندية وأداء الفرق، وأن يؤمن لها وللاعبين مداخيل إضافية". وأضاف الحديثي: "نحن نعمل مع الرئاسة العامة للشباب و"الاتحاد" لتوفير مزيد من الإمكانات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الأندية وتعزيز موقعها والارتقاء باللعبة". وتابع الحديثي: "يبقى التحدي في مدى قدرتنا جميعاً على جعل "المشجع" الكروي السعودي شريكاً حقيقياً في تطوير ناديه المفضل، أسوة ًبما يحدث عالمياً، حيث "المشجع" هو الحليف الأول لفريقه، والمحور الرئيسي لتطوير النوادي، باعتباره العمود الفقري للنادي والحراك الرياضي".

وختم الحديثي كلامه قائلاً: "يجب أن يأتي ذلك بالتزامن مع العمل الحثيث على تطوير البنى التحتية والفوقية الرياضية وتحسين مستوى الملاعب في المملكة، إضافة إلى تثقيف الناس كروياً، ما من شأنه الارتقاء بذهنية كرة القدم لدى الجمهور على نحو يأخذ في عين الاعتبار مسائل أخرى، توازي بأهميتها الأداء في الملعب، على غرار الخصخصة، والاحتراف، ورواتب اللاعبين وحالتهم البدنية والنفسية، والطاقم التدريبي، والطاقم الفني والطبي، والمعسكرات التدريبية، وأهمية الاحتكاك الخارجي.. والأهم، الروح الرياضية والمنافسة الشريفة".