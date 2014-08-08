هزازي: كنت سأشارك بـ"قدم واحدة"..وكانيدا: غالب هزمنا

أبدى نايف هزازي، المهاجم العائد من الإصابة، سعادته بتحقيق بطولة كأس السوبر السعودي في انطلاقة الموسم الجديد، خصوصا بعد غيابه الطويل في الفترة الماضية بسبب الإصابة. وقال "حصل تقصير من قبل الإدارة الماضية في حقي كلاعب، ولكني وعدت الجميع بتقديم أفضل المستويات والمشاركة ولو بقدم واحدة مع النادي"، مشددا على أنه سيعمل على الظهور بشكل مختلف مع الفريق خلال المنافسات المقبلة.

ويعتبر وليد عبدالله، حارس المرمى، أن تحقيق لقب كأس السوبر يعد محفزاً كبيراً للفريق قبل انطلاقة الاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن تصديه لكرة يحيى الشهري قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق أعطته إحساساً باقتراب اللقب من الشباب.

وعلى الجانب الآخر، أرجع الإسباني كانيدا، مدرب النصر، خسارة كأس السوبر أمام الشباب إلى غياب عامل التوفيق بعد ضياع العديد من الفرص السانحه أمام مرمى وليد عبدالله حارس الشباب، إضافة إلى الطرد الذي تعرض له إبراهيم غالب، مؤكدا رضاه التام عن أداء اللاعبين في المباراة وتأقلمهم مع الخطة الجديدة التي انتهجها منذ بداية فترة الإعداد وحتى الآن. ونفى كانيدا أن تؤثر المباراة في معنويات لاعبي الفريق الذين تنتظرهم الكثير من البطولات القادمة بداية من مسابقة الدوري.

فيما أكد البحريني محمد حسين أنهم قدموا كل ما يملكون لتحقيق الفوز وافتتاح الموسم الرياضي بلقب السوبر، كاشفاً أن الخسارة ستعطي دافعا للفريق في الاستحقاقات المقبلة للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، والمنافسة على جميع الألقاب.