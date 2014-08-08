وليد عبد الله يتألق ويمنح الشباب بطولة "السوبر"

افتتح الشباب موسمه بتحقيق بطولة السوبر بفوزه على النصر بركلات الترجيح ٤-٣ بعد تعادلهما ١-١ في الشوطين الأصليين في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

بدأت المباراة بهجوم وسيطرة نصراوية وسط ارتباك من دفاع الشباب، وكاد الجناح البرازيلي ماركينوس يفتتح التسجيل للنصر بعد أن تلقى تمريرة من البولندي ادريان، ليواجه المرمى ويسدد الكرة تمر بجانب القائم الأيسر للحارس الشبابي وليد عبدالله.

وضحت أفضلية النصر بقيادة صانع ألعابه البولندي ادريان الذي فرض اسمه سريعاً ونجح بصناعة أول أهداف النصر هذا الموسم بعد أن لعب كرة عرضية في الدقيقة ١٣ حولها المهاجم محمد السهلاوي برأسه في مرمى الحارس وليد عبدالله.

الشباب بدأ بترتيب صفوفه وتحسن مستواه كثيراً ونجح بالعودة إلى المباراة بعد مرور ٧ دقائق من هدف النصر، بعد أن استغل قائده أحمد عطيف الخطأ الدفاعي الذي ارتكبه الظهير الأيمن النصراوي خالد الغامدي داخل منطقة جزاء فريقه ومرر الكرة لنايف هزازي الذي لم يجد صعوبة في تحويلها للمرمى النصراوي.

وعاد البرازيلي ماركينوس وأضاع هدفاً نصراوياً محققاً بعد أن واجه مرمى الحارس الشبابي وليد عبدالله وسدد الكرة مرت بعيدة عن الخشبات الثلاث، بعدها بدقائق كاد مواطنه روجيرو يسجل هدفاً للشباب بعد تخطي مدافع النصر محمد حسين وسدد الكرة أبعدها العنزي بصعوبة.

في الشوط الثاني واصل الشباب تميزه الذي بدأه في منتصف الشوط الأول وهدد مرمى النصر كثيراً، وكاد لاعبه البرازيلي روجيرو يسجل الهدف الثاني بعد انفراده بمرمى العنزي، إلا أن عبدالغني أنقذ الموقف وأخمد خطورة الكرة.

رد النصر كان سريعاً على هجمة الشباب بعدما مرر البرازيلي ماركينوس كرة للمندفع يحيى الشهري الذي سددها قوية ارتطمت بالمدافع سياف البيشي.

حاول الإسباني كانيدا مدرب النصر تنشيط خط وسط فريقه بإجراء أول تغييراته بدخول اللاعب عوض خميس بديلاً للبرازيلي ماركينوس، وهو ما رد عليه مدرب الشباب البرتغالي مورايس بعد أن أشرك المهاجم السنغالي دياني بديلاً للمهاجم نايف هزازي، أتبعه بتغيير بدخول صانع الألعاب عبدالمجيد الرويلي بديلاً للقائد أحمد عطيف.

وفي العشر دقائق الأخيرة، هدأت المباراة ليطلق حكم المباراة فهد المرداسي صافرته معلناً نهاية الشوط الثاني وتمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

مع بداية الشوط الأول الإضافي أدخل مدرب النصر المهاجم حسن الراهب بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي، وانحصر اللعب في بداية الشوط في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة السابعة طرد حكم المباراة لاعب النصر إبراهيم غالب لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليضطر مدرب النصر لإحراء تغييره الثالث بدخول لاعب المحور عبدالعزيز الجبرين بديلاً للبولندي ادريان، فيما حاول مدرب الشباب استغلال النقص في صفوف النصر بإدخاله الجناح الأيمن عبدالمجيد الصليهم بديلاً للاعب المحور عمر الغامدي.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني حصل الشباب على خطأ قريب من منطقة الجزاء النصراوية، وقف خلفه حسن معاذ وسدد الكرة قوية أبعدها حارس النصر عبدالله العنزي إلى ركلة ركنية.

وحاول النصر استغلال اندفاع الشباب وأضاع صانع ألعابه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد أن وصلته تمريرة ذكية من عوض خميس وضعته أمام المرمى وسدد الكرة ونجح الحارس وليد عبدالله بإبعادها عن مناطق الخطر، لتستمر المباراة بالتعادل ويلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح كانت الغلبة للشباب بفضل تألق حارسه وليد عبدالله الذي تصدى لركلتي جزاء نفذها عوض خميس وحسن الراهب، فيما تصدى العنزي لركلة جزاء شبابية نفذها السنغالي ديانيه، وسجل ركلات ترجيح النصر قائده حسين عبدالغني ويحيى الشهري وشايع شراحيلي، وسجل ركلات الشباب ماجد المرشدي والبرازيلي روجيرو وسياف البيشي وحسن معاذ.