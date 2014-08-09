الهلال والاتحاد يحققان الانتصار بـ"أقدام برازيلية"

استهل فريقا الهلال والاتحاد مشوارهما بدوري جميل السعودي بفوزهما على فريقي العروبة والفيصلي في المباراتين المقدمتين من المرحلة الثانية لمشاركتهما في دوري أبطال آسيا، إذ سيلاقي الأول فريق السد القطري فيما سيواجه الثاني فريق العين الإماراتي يوم ٢٢ أغسطس الجاري في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض حقق الهلال فوزاً سهلاً على ضيفه العروبة بنتيجة ٤-١.

بدأ الهلال المباراة مهاجماً واصطدم بدفاع قوي ومتماسك من فريق العروبة بقيادة الكويتي مساعد ندا، وسنحت أولى الهجمات الهلالية عند الدقيقة السادسة حينما نجح جناحه الأيسر نواف العابد في اختراق دفاع العروبة وواجه المرمى وسدد كرة قوية تمكن حارس الأخير رافع الرويلي في إبعادها بصعوبة.

وفي الدقيقة ٣٨ نجح لاعب الهلال سلمان الفرج في فك شفرة الدفاع العرباوي بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس رافع الرويلي.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز البرازيلي نيفيز تقدم الهلال بتسجيله الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من نصار الشمراني ووضع الكرة بسهولة على يسار حارس العروبة رافع الرويلي.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الهلال ونجح العروبة بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق مهاجمه مشاري العنزي عند الدقيقة ٧٠.

رد الهلال كان سريعاً على هدف العروبة فبعد مرور ثلاث دقائق تمكن ناصر الشمراني من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من سالم الدوسري ليضع الكرة بسهولة في مرمى رافع الرويلي.

وفي الدقيقة ٨٩ عاد البرازيلي نيفيز ونجح بتسجيل الهدف الرابع بعد أن سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء العرباوية سكنت شباك الحارس رافع الرويلي الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

فوز صعب للاتحاد

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الاتحاد فوزاً صعباً على مضيفه الفيصلي ٢-١ في مستهل مبارياته في دوري جميل السعودي.

ونجح لاعبو الفيصلي في المحافظة على شباكهم خلال ٧٠ دقيقة والتي شهدت تسجيل أول أهداف الاتحاد عن طريق لاعبه البرازيلي انطونيو ماركو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الفيصلي منصور النجعي.

وفي الدقيقة ٨٢ نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة جميلة من قائد الفريق محمد نور ليسدد الكرة في مرمى الحارس منصور النجعي.

لاعب الفيصلي محمد الجحفلي نجح بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ٨٧ بعد أن لعب كرة رأسية في شباك الاتحاد.





