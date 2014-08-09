رئيس الشباب: مخالصة عسيري "تكريم".. و MBCستساعدنا

يعتبر الأمير خالد بن سعد، رئيس نادي الشباب، أن تجربته الإدارية الحالية مختلفة تماماً عن تلك التي خاضها لآخر مرة قبل 8 أعوام، وتحديداً على صعيد المبالغ المادية المدفوعة للاعبين في الوقت الراهن.

وقال رئيس الشباب، الذي حل ضيفاً على نشرة الأخبار الرياضية بقناة العربية: "تغير الكثير خلال السنوات الثماني الماضية، مثل الاحتراف والمبالغ المرصودة لجلب اللاعبين وتسديد مستحقاتهم، والحاجة لعدد من العاملين في صفوف الفريق".

وأثنى رئيس النادي الحائز على بطولة السوبر السعودي أمس على خالد البلطان، سلفه ويقول: "البلطان عمل ويعمل حالياً لمصلحة الشباب" وتابع: "وجدت الملاعب بأفضل حال، وكذلك المركز الإعلامي والعيادة الطبية، وهناك بالتأكيد أمور جيدة ونريد أن تكون إدارتنا مكملة لتلك التي سبقتها".

ويرى الرئيس الذهبي أن مشجعي الشباب هم الأحق بالعمل في النادي، ويقول: "أؤمن أن الشبابيين هم الأحق بالعمل بالنادي، وهذا هو توجهي" قبل أن يتحول إلى جزئية الخطاب الإعلامي ويضيف: "لدي أسلوبي الخاص بالعمل، وعندما عينت خالد النويصر متحدثاً رسمياً، أردت أن يكون هناك شخص وحيد يصرّح باسم النادي، وأن يكون لمجلس الإدارة دور بتحمل دور الدفاع عن الشباب" مشيراً إلى احترامه خالد البلطان، حتى وإن اختلفت وجهات نظرهما.

وكشف الأمير خالد بن سعد أن رحيل مهند عسيري عن صفوف الشباب مجاناً، كان تكريماً للاعب المهاجم على مقدمه مع الفريق خلال الفترات الماضية ويقول: "لم يكن هناك وقت منذ عودتنا من المعسكر الهولندي، وبدء فترة التسجيل، وبالتالي لم تصلنا عروض، لأن الأندية كانت مشغولة بصفقاتها وتسجيل اللاعبين، وعندما قرر المدرب الاستغناء عن عسيري، شرح الأخير وجهة نظره، وأنه لا يريد البقاء في الرياض، وسرّحناه تقديراً له"، مبيناً أن عسيري لم يكن لاعباً أساسياً ومهماً بصفوف الفريق.

وأكد الرئيس الشبابي أن ناديه لا يواجه أي مشكلة مالية، ويقول: "لا خوف على الشباب بوجود الأمير خالد بن سلطان، كما أننا محظوظون بعدم التوقيع مع رعاة حتى الآن، لأن حصول MBC على حقوق النقل سيساعدنا كثيراً بالحصول على رعاة بمبالغ مجزية".